Los volúmenes de la nueva colección de H&M marcarán un antes y un después en el street style

H&M lo ha vuelto hacer ha convertido sus prendas más básicas en auténticas bombas de relojería, los volúmenes llegan a nuestras calles de la mano de la firma sueca y nos deja los colores tendencia de la temporada para convertirnos en las más trendy del lugar. Cuando una colección tiene poder, hay que decirlo y esta colección de H&M donde los colores y los volúmenes son los protagonistas, tiene un poder que te hará arrasar allá por donde vayas. Hay momento de la vida donde la vitalidad, el color y las dobles texturas se convierten en los protagonistas de nuestra vida, de hecho, si no fuera por esta colección nuestros looks de otoño, llevarían los mismos colores de todos los años, excepto si has fichado el abrigo viral de Paula Echevarría (sí, el de su colección de Primark).

¿Quién dijo que los total looks en neón no eran un buen aliado para desafiar al otoño? Si alguien lo pensaba, estaba equivocado. Estos colores dejaron de ser exclusivamente para la primavera y ahora, llegan al otoño con la nueva colección de H&M. Una colección que nos presenta colores vivos y radiactivos con los que nuestros looks quedarán ideales en cualquier época del año. Además, esta colección cápsula de otoño-invierno llega con las mejores novedades en cuanto a prendas exteriores y los volúmenes más sofisticados en tops.

Top con volantes en verde lima FOTO: H&M

Si tenemos que quedarnos con una prenda exterior, es este anorak acolchado de H&M con el que cualquier look street wear, puede ser un éxito. Hay cosas que nunca dejan de triunfar y este anorak, es uno de ellos. Se trata de un anorak acolchado de sarga con cuello elevado y refuerzo interior, solapa cortavientos con botones de presión ocultos. Sin duda, un modelo boxy de corte holgado con hombros caídos, bolsillo superior amplio con solapa y cremallera oculta, con el que triunfar esta temporada.

Anorak acolchado, de H&M (149€)

Anorak acolchado FOTO: H&M

Además, continuando con los colores extremos, H&M presenta un top de manga larga en tejido vaporoso ligeramente transparente con cuello redondo y volantes voluminosos de corte circular con alambre en los bordes para estirar cada volante y mantener estructura y volumen. El volumen está de moda y la fusión de volantes con anorak, puede ser radiactiva y estamos seguros que volverá loca a todas las expertas en moda.

Top con volantes, de H&M (79,99€)

Top con volantes FOTO: H&M

¿Quién se atreve a desafiar el otoño con esta nueva cápsula de H&M llena de volúmenes? Fíchalos y brilla esta temporada.