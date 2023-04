6 perfumes de Zara para mujer que cuestan menos de 20 euros y parecen de lujo

¿Perfumes de Zara por menos de 20 euros? Con la llegada de la primavera, debemos de hacer el temido -o amado- cambio de armario hacia prendas más vaporosas, fluidas y más coloridas. Es momento de sacar a relucir todas esas piezas de nuestro armario más vivas llenas de combinaciones de colores de lo más llamativas y hacernos con todas aquellas prendas en tendencia de esta temporada, pues son muchas las tiendas que lanzaron hace poco sus propuestas más veraniegas, entre las que destacan el chaleco bordado de Zara que conquistó a todas las amantes de la moda o los vestidos más favorecedores, sensuales, de estilo 'boho' o los más elegantes, como este vestido 'cut out' tan sexy de Alba Díaz en blanco, el cual promete convertirse en viral esta primavera, y es que este tipo de vestidos de corte 'cut out' está en tendencia y lo podemos encontrar en todo tipo de prendas, desde en las clásicas camisas hasta en los vestidos de invitada a eventos, convirtiéndose en prendas más atrevidas y que no pasarán desapercibidas. Sea como sea, con la subida de las temperaturas, no solo modificamos nuestro armario, sino que también cambiamos nuestros imprescindibles de cosmética, apostando por unos más ligeros y en crema, lo que permite que este se mantenga por más tiempo en nuestro rostro. Y nosotras hemos encontrado los perfumes low cost de Zara que necesitas esta primavera.

Cuando hablamos del mundo de las fragancias y perfumes, todos sabemos que este tiene un coste más elevado, por ello son muchas las tiendas de moda que incluyen en sus líneas de productos fragancias y perfumes 'low cost', como es el caso de Zara, donde puedes encontrar todo tipo de perfumes de olores muy diferentes, desde los más frutales y cítricos hasta los más empolvados, dependiendo de la temporada, claro está. Sea como sea, con la subida tan bestial de las temperaturas, no está de más acercarte a cualquier Zara de tu ciudad para echarle un vistazo a la nueva colección, donde, además de encontrar las nuevas fragancias de Zara más 'low cost' por menos de 20 euros, seguramente no podrás resistirte a hacerte con la moda de baño más bonita, elegante y versátil que querrás llevar incluso en tu día a día como si fuese un body. Te enseñamos 10 fragancias que encontrarás en Zara que no tienen nada que envidiar a perfumes de lujo y con la que comenzar la primavera oliendo de forma espectacular.

Cashmere Rose, de Zara (15,95€)

Applejuice, de Zara (15,95€)

Deep Garden, de Zara (15,95€)

Hibiscus, de Zara (10,95€)

Majestic Lilas, de Zara (9,95€)

Fields at Nightfall, de Zara (15,95€)

Gardenia, de Zara (10,95€)

Orchid, de Zara (15,95€)

Fabulous Sweet, de Zara (15,95€)

Golden Decade, de Zara (9,95€)

Estos son tan solo 10 de todos los perfumes 'low cost' que puedes encontrar en Zara, aunque hay muchísimos más para todo tipo de gustos.