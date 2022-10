Kaia x Zara, la colaboración internacional (más atemporal) con la que querrás renovar tu fondo de armario

Parece que en las últimas semanas Zara no deja de darnos buenas noticias, primero fue su colaboración con Narciso Rodríguez, después llegó la colaboración de joyas junto a Elie Top y ahora, llega su propuesta más internacional, una colaboración con la supermodelo Kaia Gerber, hija de Cindy Crawford, y que será capaz de hacer que madres e hijas compartan armario. Aunque según nos contaba Carmeron, influencer experta en el grupo textil, en su perfil de Instagram: ‘’Por lo que veo de #KaiaxZara creo que es una colaboración más pensada en clave internacional que para España’'. Es cierto que los primeros diseños que se han podido ver de la colección están destinados a la moda internacional pero, ¿quién no dice que la moda internacional no puede tener influencias en nuestro país? Si Rosalía puede influenciar al clan Kardashian, Kaia x Zara puede llegar a las calles de España.

Campaña de la nueva colección de Kaia x Zara FOTO: zara

Kaia Gerber, a sus 21 años, se ha convertido en una de las mujeres más cotizadas en el mundo de la moda, la modelo fue musa de Karl Lagerfeld para Chanel y ha llegado a ganar el premio a Mejor Modelo del Año en los British Awards. Ahora, llega con esta colaboración a Zara donde, como un soplo de aire fresco, nos hará brillar con el estilo de los años 90s, en una colección de más de 30 piezas.

Kaia x Zara estará compuesta por prendas, accesorios y zapatos que se adaptarán a los tiempos que corren y se convertirán en la clave perfecta para vestir looks atemporales. La supermodelo estará observada (con lupa) por los amantes de la moda y ha preparado estilismos irresistibles, como los que ya pudimos ver en el teaser de la colección para la firma de Inditex.

En esta nueva colaboración, destacan los colores neutros con algún detalle denim. Las prendas van desde chaquetas oversize hasta vestidos con la espalda descubierta, pasando por bralettes básicos que no nos podremos quitar en ninguna época del año y camisas masculinas con un toque actualizado. Pero, de lo que no nos cabe duda, es que esta colección se puede convertir en el fondo de armario perfecto de cualquier mujer y que todas las madres e hijas podrán compartir.

Kaia x Zara estará disponible el 4 de octubre en tiendas y web. Estamos deseando que salga para fichar los mejores looks y redescubrir la moda desde el punto de vista de Kaia Gerber.