El color verde es tendencia y las mujeres 50+ lo llevan en conjuntos de pantalón y blazer para ir a la oficina

Pilar de Arce es, sin duda, una de las influencers 50+ más seguidas por todas las mujeres de la misma edad, quienes buscan en ella una inspiración y referencia a la hora de vestir. Tanto ella como muchas de las influencers 50+ que triunfan en Instagram, tienen un papel fundamental en la sociedad actual, pues consiguen que las mujeres de esa edad sigan teniendo un estilo propio, clásico y con toques en tendencia. Si bien es cierto que hay prendas específicas para cada edad, lo bonito de la moda es jugar con ella y adaptarlas a nuestro estilo y forma de vivir. Por ello, Pilar de Arce, juega un papel fundamental y de ahí viene su éxito. En este sentido, ayer mismo nos enseñaba un conjunto en color rojo de pantalón y top que Pilar de Arce combinaba con unas sandalias, un conjunto que no deja indiferente a nadie y que, seguramente, veamos en próximas bodas como lookde invitada perfecta, y no es para menos. Hoy, con un look mucho más discreto y casual, Pilar de Arce nos enseña otro conjunto de chaqueta y pantalón de pinza en color verde. Se trata de un color muy en tendencia que favorece a todas las chicas cuando llega la primavera, pues eleva el tono bronceado de la piel. Lo mejor, es que este conjunto lo podemos llevar para todo tipo de situaciones, pues depende de la ocasión, podemos llevarlo tanto formal como más informal.

Como hemos mencionado anteriormente, este se ajusta a todo tipo de situaciones. En tiendas podemos encontrarlos en un sinfín de tonalidades y tejidos, desde el clásico conjunto de pantalón de pinza y chaqueta azul marino o negro, hasta el típico conjunto en color rosa fucsia, rojo o aquel en tejido de lino, como este conjunto de lino de pantalón de pinza y chaqueta de Rocío Osorno para una tarde de tenis en la Mutua Madrid Open. ¿Cómo combinar un conjunto de chaqueta y pantalón de pinza en color verde? Pilar de Arce lo ha combinado con una camisa estampada blanca y verde, unos maxi pendientes rojos y, por último, unos stilettos también en rojo. Sin embargo, este mismo conjunto lo podemos llevar a la oficina con un look mucho más discreto, llevándolo con unas bailarinas oscuras y, por último, una camisa blanca romántica. SIn más que añadir, se tata de un acierto absoluto de Pilar de Ace que nos inspira a la hora de vestir para la oficina este mayo.

Pantalón chino en color verde, de Hongo Collection (105,00 euros)

Pantalón chino Hongo collection

Blazer verde, de Hongo Collection (164,00 euros)

Blazer verde Hongo Collection

Dos piezas básicas de fondo de armario, son, sin lugar a dudas, un acierto absoluto que debemos tener en nuestro armario y que nos salvarán en más de una ocasión.