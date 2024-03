Pilar de Arce nos da una lección de estilo con este conjunto de pantalón y chaqueta satinado ideal para el Domingo de Ramos

¿No tienes look para esta Semana Santa? No te preocupes, a lo largo de estos últimos días, nuestras influencers favoritas nos están dejando los outfits más elegantes, sofisticados y muy cómodos ideales para las fechas en las que estamos. Si el tiempo acompaña, seguramente podamos disfrutar de unos días cálidos de vacaciones junto a nuestra familia, amigos y seres más queridos. Tanto si viajas a Andalucía esta Semana Santa como si vas al norte, meter en nuestra maleta un jersey finito como el de Tamara Falcó en el color Pantone 2024 es la clave. Ella lo ha combinado con un pantalón de pinza blanco y sandalias pero, si quieres algo más abrigado, una blazer blanca es la opción más adecuada. Rocío Osorno y el vestido blanco tipo Chanel de Zara también podría ser una opción muy versátil, sobre todo si vives en Andalucía o las temperaturas nos deja. Pilar de Arce, influencer 50+, nos ha enseñado su propuesta de look de cara a esta Semana Santa que fácilmente podríamos llevar este Domingo de Ramos.

Pilar de Arce es una de las influencers 50+ más icónicas de nuestro país, y es que es toda una referente para muchas mujeres que la siguen a través de su red social Instagram a fin de coger inspiración a la hora de vestir. Ella demuestra, a través de sus looks, que las mujeres 50+ pueden tener un estilo clásico pero con toques en tendencia al jugar y combinar con la moda. Fue una de las primeras en llevar el pantalón metalizado, y es que Pilar de Arce se suma a aquellas tendencias que van acorde a sus gustos y estilo de vida. Si bien hace unos días nos proponía un lookde invitada de vestido en estampado floral que a Pilar de Arce le favorecía mucho gracias a sus tonos rosados, en el día de hoy nos vuelve a conquistar con otro look compuesto por un conjunto de rombos en tono verde menta de pantalón de pinza, chaleco y chaqueta. Se trata de un look perfecto que, si nos hacemos con él, luciremos de una manera espectacular sea la ocasión que sea.

Americana (114,90 euros), chaleco (69,90 euros) y pantalón TISA largo ancho rombos (79,90 euros), de 4uatro estaciones

Conjunto Tisa 4uatro estaciones

Se trata de un conjunto básico de fondo de armario ideal para ocasiones especiales, y es que, combinado con unas Mary Jane o unas sandalias de tacón, conseguiremos un look ideal que podemos llevar este Domingo de Ramos.