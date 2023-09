Estas son las 10 influencers 50+ más inspiradoras que tienes que conocer

Aunque muchas tienden a pensar que el término influencers es una cuestión de millenials y que las redes son una cuestión superficial y un tema de jóvenes que ya les queda muy atrás, esa concepción debe cambiar de inmediato. Porque sí, madres, debéis dejar atrás la idea de que Facebook es la única red social en la que podéis encontrar a otras personas de vuestras generaciones porque en Instagram no sólo las encontraréis, sino que os inspirarán a la hora de crear los mejores estilismos, apropiados a cada edad, favorecedores y muy estilosos, que podréis encontrar en vuestras tiendas favoritas como Zara oH&M. Y es que, las influencers 50+de las que tanto hablamos en nuestros artículos y que tanto nos inspiran a todas (independientemente de nuestra edad) han encontrado su nicho en Instagram y triunfan allá donde van con los mejores modelitos, que todas nos morimos por copiar.

Carmen Gimeno nos inspira cada día con los mejores estilismos de Zara, a los que aporta su toque personal combinándolos con una flor, al más puro estilo 'Corsagecore' y con sus inconfundibles labios rojos. Pilar de Arce, por su parte, es experta en descubrirnos nuevas firmas españolas y en encontrar todos los modelitos con los que presumir de figura perfecta y demostrarnos, al igual que hacía hace unas semanas con el conjunto más juvenilde las rebajas de Pull and Bear, que la moda no tiene edad. Sin embargo, aunque ya las conoces y sabes tu potencial, ahora venimos a presentarte otras influencers 50+, con un estilo muy propio, que se convertirán en pura inspiración nada más que las veas, te ayudarán a encontrar las mejores prendas de las mejores tiendas y a escoger los estilismos con los que triunfar en todas las ocasiones a partir de ahora. Por eso, tengas la edad que tengas, estamos seguras que no vas a poder sacar de tu radar de tendencias estos perfiles, así que coge boli y libreta y empieza a apuntar tendencias, después de haberles dado un 'follow', obviamente.

Nosotras ya hemos seguido a todas estas cuentas para que, a partir de ahora, cada vez que necesitemos inspiración a la hora de crear un look o, simplemente, a la hora de conocer las prendas más favorecedoras y cómodas de nuestras tiendas preferidas, podamos descubrirlas con el simple gesto de entrar a Instagram y deslizar el dedo (bueno, y guardarnos las fotos para que no nos olvidemos de ninguna en un futuro).