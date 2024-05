Las influencers 50+ nos dan una lección de estilismo con el conjunto rojo de efecto tipazo ideal como look de invitada

¿Bodas a la vista? Comienza la temporada más esperada por muchas amantes de la moda, pues se trata de unos meses en los que disfrutamos del amor y la fiesta por todo lo alto. Con la subida de las temperaturas y en plena primavera, somos muchas las que estamos buscando el look de invitada perfecta. Y es que, en estas fechas, no solo se celebran bodas, sino que también comuniones, bautizos y otros eventos como pedidas y celebraciones de aniversario. Por ello, nuestras influencers favoritas nos muestran sus propuestas de looks de cara a este tipo de ocasiones. Desde vestidos de invitada como la falda midi de Sassa de Osma que combinó con un top negro hasta el vestido rosa pastel floral de Pilar de Arce. Hablando de ella y de las influencers 50+, no podemos negar de que son una clara inspiración para muchas mujeres que oscilan esa edad y que buscan en ellas una referencia a la hora de vestir, pues combinan a la perfección un estilo clásico con otras prendas en tendencia, como pueden ser los pantalones metalizados, las faldas midi o las bailarinas. En este sentido, Pilar de Arce nos enseña un conjunto de pantalón de pinza y top con gran cola que ha enamorado a todas las chicas más elegantes. En color rojo, el tono predilecto de este 2024, este conjunto de Pilar de Arce se posicionará como uno de los más elegantes y sofisticados de la temporada.

Pilar de Arce es una de las influencers 50+ más icónicas de nuestro país, y no es para menos. Ella sabe vestir para cada ocasión, pues tiene un estilo de lo más sencillo, clásico y muy sofisticado, aunque escoge algunas tendencias de moda que, sin duda, van acorde a su estilo. Por ejemplo, es una gran amante de las faldas midi, así como de los vestidos camiseros combinados con bailarinas, el calzado predilecto de este invierno y de la primavera. Sin embargo, no podemos obviar el espectacular look que nos muestra Pilar de Arce en sus redes sociales en el día de hoy. Se trata de un pantalón de pinza muy sencillo ya que el protagonismo se lo lleva el top. Un top con escote cruzado con cola, es decir, por delante es corto y la tela cae hasta los pies. Este tipo de tops son muy elegantes y, además, estilizan mucho la figura, creando un efecto visual de piernas más largas y, por tanto, dará la sensación de que eres mucho más alta. Ella lo ha combinado con unas sandalias de tacón, una opción perfecta de cara a una boda este mayo.

Conjunto Kate rojo, de Boüret (450,00 euros)

Un conjunto compuesto por top largo y pantalón, se trata de un look muy elegante y sofisticado ideal para ocasiones especiales de cara a los meses de primavera y verano, pues el rojo está en tendencia y sienta muy bien a las pieles bronceadas.