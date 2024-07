El conjunto ibicenco que Paula Echevarría se ha llevado en su maleta de vacaciones a la costa Amalfitana es el que mejor sienta

Paula Echevarría sigue dejándonos fotografías y looks propias de una postal de sus vacaciones en Italia. La Costa Amalfitana, en el imaginario de la 'jet set' internacional desde los años 60, simboliza la 'dolce vita', y ahora ha sido Paula Echevarría la que se ha ido de viaje junto a Miguel Torres para unos días de lo más románticos. Si el otro día nos enseñaba un maravilloso vestido ibicenco de Charo Ruiz, que es más 'dolce vita' que ibicenco, hoy lo hace con un conjunto blanco de este ibicenco de otro marca. Porque aunque cada vez que pensemos en Ibiza venga Charo Ruiz a la cabeza, que Beyoncé lució hace unas semanas un diseño de la misma firma española, también hay otras marcas que tiene prendas de este estilo que tanto nos gusta. Un conjunto con bordados blancos y sandalias planas a juego de la nueva colección de Fetiche Suances presentándose a modo de set bajo el nombre ‘Set Happy In The Sun’.

Se trata de este conjunto de una de las marcas favoritas de Paula Echevarría que no faltan en su maleta ni en su armario cada temporada. Un conjunto de dos piezas de top y falda muy corta, tejido de algodón con un maravilloso estampado floral con recortes y bordados y falda asimétrica con detalle de volantes, puntillas y jaretas de estilo boho-chic. Ya sea en forma de vestidos o de conjuntos ―formados por bermudas, pantalones anchos o faldas largas―, la clave de esta estética son los tejidos fluidos y vaporosos confeccionados en lino o algodón, además de los detalles románticos como el encaje, los bordados o los volantes. Este 2024 los 'matching sets' están arrasando, y este conjunto de Paula es todo lo que necesitamos en nuestra maleta de vacaciones.

Set happy in the sun, de Fetiche Suances (179,50 euros)

Conjunto bohemio. Fetiche Suances

Unlook de Paula Echevarría para sus vacaciones en Italia que nosotras queremos meter en nuestra maleta de vacaciones a Ibiza aunque no esté rebajado.