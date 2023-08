Le copiamos el body negro más sexy a Laura Escanes ideal para tus looks de noche

Laura Escanes lo ha vuelto a hacer. Nos ha vuelto a sorprender con un espectacular look que ha dejado a todas sus seguidoras boquiabiertas. Si bien en este verano ha llevado unos looks muy icónicos, diferentes y origianles, como por ejemplo estos pantalones de cebra que Laura Escanes lucía junto con un bikini de triángulo en el mismo estampado durante sus vacaciones en el mar con amigos, hace unos días nos mostraba un look completamente diferente, más de ciudad y todoterreno, compuesto por unas bermudas vaqueras y un tank top que Laura Escanes lució para un día de recados y vuelta a la normalidad. Sin duda, Laura Escanes es toda una referente de moda para muchas chicas, sobre todo aquellas más jóvenes que buscan en ella inspiración a la hora de vestir, ya que la influencer, en la mayoría de las ocasiones, opta por prendas en tendencia, básicas y muy casuales, como por ejemplo los tank tops, los pantalones cargo o las sneakers. Hace unos días también nos mostraba Laura escanes un top asimétrico de estilo 'cut out' negro, tono que le favorece mucho y al que recurre en numerosas ocasiones. Laura Escanes acudió ayer a una premier y optó por un 'total black' que no dejó indiferente a nadie. Se trata de un body negro de gran escote y que combinó con unos pantalones en el mismo tono, creando un look muy elegante, arriesgado y sexy que podríamos usar no solo para una ocasión especial, sino también para salir con amigas de fiesta.

Si bien para el día a día todos tenemos en mente qué prendas son más recurrentes en nuestro armario: las faldas midi, los pantalones de pinza o las camisas oversize, a la hora de salir una noche con amigas, podemos que cambiar el estilo y arriesgar con prendas más icónicas, diferentes y en tendencia. Alba Díaz tiene el vestido'cut out' blanco de Zara que no hemos dejado de ver en las discotecas este verano, y es que el 'cut out' se ha hecho con gran parte de nuestro armario al tratarse de un diseño que favorece y estiliza la figura. Otra de las prendas que no hemos dejado de ver cada noche en los chiringuitos de las playas más icónicas de nuestro país son los tops de red que sigue la tendencia 'mermaidcore', como este top de red de Amelia Bono, un look perfecto para un festival de música. Sin más, Laura Escanes nos dejaba boquiabiertos con este 'total black' negro compuesto por un body negro muy arriesgado que combinó con unos pantalones negros y un maquillaje muy 'glow'. Un acierto absoluto para este tipo de ocasiones.

Body halter detalles espalda, de Pull & Bear (17,99 €)