Querrás tener el top cut out negro, ahora rebajado, de Laura Escanes para combinarlo con tus pantalones cargo favoritos

Cada temporada surgen nuevas tendencias que se convierten en virales y que forman parte del armario de todas las amantes de la moda. Si bien este invierno los pantalones cargo pasaron a ser un imprescindible en nuestro día a día y nos dejó looks de lo más icónicos, dosmileros y muy casuales, este verano han triunfado las prendas de crochet, las prendas que siguen la tendencia 'Mermaidcore' y, sobre todo, la prenda más versátil, sencilla y básica que todas debemos meter en nuestra maleta de vacaciones, el tank top. Paula Echevarría se adelantaba a esta moda hace unos meses, haciéndose con un tank top de lo más sencillo blanco que combinó con unos pantalones de pinza, gorra y sneakers, y, ahora todas las influencers y amantes de la moda los tienen en todos los colores. Sin embargo y, pese a que el tank top promete quedarse con nosotros varios veranos más, los tops 'cut out' se han hecho un hueco también. En este sentido, se trata de una prenda de lo más casual que podemos usar para todo tipo de ocasiones, dependiendo de las demás prendas y accesorios que queramos llevar. Laura Escanes es una gran amante de este tipo de tops y el día de ayer nos mostraba su look más sencillo y en tendencia para disfrutar de una noche con amigas. Un look compuesto por un top 'cut out' negro de Pull & Bear que puedes encontrar de rebajas y unos pantalones cargo, dos tendencias que, en suma, da como resultado un look de lo más icónico.

Laura Escanes es toda una referente para muchas amantes de la moda que buscan en ella un estilo casual, básico y muy sporty, ya que, en la mayoría de las ocasiones, Laura Escanes opta por prendas de fondo de armario y en tonos neutros con las que crear un sinfín de looks, pese a que son algunas las ocasiones en la que hemos visto a Laura Escanes con prendas vibrantes, como este pantalón de rayas amarillo y azules de la colección de Mango x Simon Miller junto con un tank top en blanco. Para el día de ayer, Laura Escanes nos enseñaba un look muy recurrente en ella, un top 'cut out' negro con un pantalón cargo en camel de tiro bajo. Para el calzado, optaba por unas sencillas sneakers y, como toque final, un bolso cruzado de tamaño medio en color blanco, dándole luz al look. Sin duda, se trata de un look de lo más sencillo y todoterreno para aquellos días en los que no sepamos qué ponernos.

Look de Laura Escanes @lauraescanes

Top 'cut out' de Pull & Bear (7,99 €)

Un look muy dosmilero perfecto para las chicas que busquen un look casual y todoterreno.