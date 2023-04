Cristina Pedroche presume de barriguita con el top mariposa y los pantalones cargo más tendencia que nosotras le vamos a copiar para ir de festival

Cristina Pedroche irradia felicidad por los cuatro costados, y eso se le nota presumiendo de barriguita en la recta final del embarazo. Y no por eso deja de arriesgar con sus looks y su estilo tan propio, nuestra Rihanna española. Y esta vez ha derrochado estilo en un evento en Madrid en el Complejo Duques de Pastrana para dar visibilidad a un acto en el que Samsung, marca de la que es imagen, ha dado a conocer su nueva gama de Smart TV y barras de sonido. Pero nosotras no hemos podido dejar de mirar su total look de Bluemarine que es toda la inspiración que necesitamos para nuestros festivales de música de los próximos meses. Porque da igual que estés o no embarazada, por el estilismo de Cristina Pedroche es perfecto. Porque mientras nosotras seguimos obsesionadas con el vestido de Carmen Lomana o los looks de Alba Díaz y Tana Rivera en la Feria de Abril, Cristina Pedroche se ha marcado un look festivalero de lo más top en el mes de abril.

Un conjunto de Bluemarine con un top de mariposa, que deja sus curvas de embarazo a la vista, anudado al cuello y la espalda, y con detalle de tachuelas y un pantalón cargo y tiro bajo, que ha combinado con unas sandalias negras de plataforma. Todo en tendencia y perfecto para chicas que estén también embarazadas como Cristina Pedroche, porque ahora se lleva lucir barriguita como ya demostraron Rihanna o Violeta Magriñán en nuestro país.

Un look con el que Cristina Pedroche ha deslumbrado y presumido de barriguita en una tarde calurosa y de lo más veraniega en Madrid.