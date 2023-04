Nos acabamos de enamorar del vestido midi (y rosa) de Carmen Lomana que es un sueño de primavera para llevar con sandalias doradas

Carmen Lomana es mucha Carmen Lomana, y mientras nosotras seguimos obsesionadas con los looks de Isabel Díaz Ayuso esta semana o con los de la Feria de Abril, ha llegado Carmen Lomana y nos ha enamorado con este vestido midi rosa chicle con ganchillo que ha estrenado para ir de colaboradora a 'Espejo Público' de Antena 3. Un vestido de esos que puedes llevar al trabajo tengas 30 o 70 años como Carmen y que es un sueño de primavera para llevar con sus sandalias doradas favoritas. Un vestido midi de ganchillo de una firma de Londres para acudir a trabajar a Espejo Público de Antena. Claro está que ya tenemos puesta la televisión mientras escribimos para no perdernos la intervención de nuestra querida Carmen. Y es que no se puede tener más estilo, elegancia y clase que ella, siempre descubriendo nuevas firmas para ir a la última. En este caso se trata de un vestido de RIXO London, una firma inspirada en piezas de décadas pasadas e inconfundibles estampados pintados a mano que se ha convertido en una de las marcas londinenses más prometedoras de la industria en los últimos años. Y como no, Carmen Lomana como buena ‘insider de moda’ ya la luce por las calles de Madrid.

Cada año pasa lo mismo, cuando llega el buen tiempo, Carmen Lomana nos enamora con un vestido diferente de crochet y esta año ha sido previsora y ya se ha hecho con uno nuevo. Un vestido de crochet que solo es sinónimo de que la primavera ya está aquí y el buen tiempo también con esta ola de calor que tenemos en Madrid. ¿El vestido de crochet que te podría hacer tu abuela? Exactamente, pero ya sabemos que Carmen Lomana es una fiel amante de este tipo de tejido cada vez que se acerca el buen tiempo. Y muestra de ello es su vestido blanco de ganchillo que cada verano vuelve a ser tendencia y agotarse en todas las tiendas.

Vestido con motivo floral, Rixo London (365 euros)

Vestido floral. Rixo

Un vestido floral que no puede ser más romántico y boho y que sería ideal hasta para llevar a un festival de música con unas botas cowboy.