Cristina Pedroche agota en horas el vestido mini con estampado de flores más espectacular de la primavera

El poder de Cristina Pedroche en la esfera de la moda es innegable. La presentadora madrileña no solo nos dicta las últimas tendencias de esta primavera 2023, como cuando nos mostró en su cuenta de Instagram, donde supera los 3 millones de seguidores, su look clásico y elegante de pantalones vaqueros Loewe y blazer para una tarde en Madrid; sino que su magnetismo hace que las prendas que luce en sus imágenes de pronto tengan una larga lista de espera y hasta en muchas ocasiones se agoten. Pero ella no es la única referente de estilo que cuenta con esa gran influencia para crearnos necesidades constantes. Aitana hizo en sus vacaciones románticas con Sebastián Yatra en República Dominicana que fuéramos directas a por su primer vestido de crochet de Zara, por culpa de Tamara Falcó nos encaprichamos del top lavanda más bonito de la temporada y por Violeta Mangriñán quisimos olvidarnos durante unos días del eterno jersey de rayas para sacarle el mayor partido al vestido de Zara que ya se ha proclamado el más versátil y ponible. Pero el último flechazo que han impulsado las referentes de estilo que cuentan con una gran audiencia en las redes sociales viene de la mano de Cristina Pedroche, que ha agotado en pocas horas el vestido mini con estampado de flores más espectacular de la primavera.

Porque es adentrarnos en esta nueva estación y pensar solo en lucir las últimas tendencias y, en concreto, en ponernos vestidos todos los días y a todas horas. Un efecto que la primavera 2023 ya ha tenido sobre el armario y maleta de Semana Santa de Tamara Falcó tras haber podido apreciar las primeras imágenes del romántico viaje que le ha llevado a las playas paradisíacas de Bali y que está disfrutando con su prometido, el empresario Iñigo Onieva. Una prenda básica y sin la que no podemos vivir, literalmente, y frente a la que también ha caído rendida Tana Rivera, que lució en Sevilla para pasar una tarde de toros un vestido de lino naranja de Massimo Dutti que sienta bien a todas las siluetas y potencia el bronceado. Una verdadera obsesión que ha confirmado este miércoles la mismísima Cristina Pedroche con el vestido mini con estampado de flores más espectacular de la primavera. Un diseño de la tienda Camaleónica by Capriche que estaba disponible a primerísima hora en su web, pero que a lo largo de la mañana ha desaparecido, lo que significa que la influencia de la presentadora ha hecho su efecto.

Vestido Voltoya Camaleónica, de Capriche (134,90 euros)

Vestido de Capriche Capriche

A pesar de que, por el momento, no podemos hacernos con el modelo exacto del vestido mini con estampado de flores, el más espectacular de la primavera que ha lucido Cristina Pedroche, si podemos hacernos con un diseño muy similar.