Cuando veas a Marta Sánchez con este lookazo vas a seguir llevando tu falda de lentejuelas de Nochevieja todo el invierno

No guardes aún en el fondo del armario tu falda de brillos o lentejuelas de Nochevieja. Sí, no nos hemos vuelto locas. Ya sabemos que ha terminado la Navidad, pero Marta Sánchez acaba de convertirse en nuestra inspiración perfecta para seguir llevando nuestra falda midi de brillos favoritas durante todo el invierno. Y no, no es con un jersey gordo de lana. Pero no solo nostras, Vicky Martín Berrocal también se ha ha apuntado a esta tendencia, y nos dejó un estilismo perfecto con falda de lentejuelas de Mango, que ya ha agotado. Y no nos extraña que ya tenga lista de espera, porque esta falda de lentejuelas de nueva colección de Mango es perfecta para todas nuestras comidas o cenas de de invierno 2024. Lo que nos parece una gran inversión, ya sea para looks más de día con un jersey o una sudadera gris como ha hecho Vicky Martín Berrocal, o para un estilismo más de noche como Marta Sánchez con un top negro con cut out.

Las lentejuelas llegan como tendencia, sobre todo, en tops y vestidos de fiesta, pero también en monos como los de Balmain. Una propuesta a la alegría en el vestir que ha unido a varias firmas en propuestas cercanas a la cultura disco que marcó los años 70. Y Marta Sánchez nos lo ha dejado claro con este estilismo.

Marta Sánchez con falda de brillos. @martisimasanchez

Esta noche vamos a poner Telecinco solo para ver los estilismos que regale Marta Sánchez que son siempre inspiración a cualquier edad.