Marta Sánchez se ha llevado a Nueva York el maxi plumífero que nosotras necesitamos en Madrid para no morir de frío

Con este frío en Madrid solo podemos pensar en abrigos de lo más calentitos para podernos comprar este mismo viernes de Black Friday. Y por eso, Marta Sánchez con sus looks desde Nueva York se ha convertido en nuestra máxima inspiración. No solo porque si eliges bien te acompañará toda la vida, también porque cuando se trata de dejar atrás los de entretiempo para combatir el frío solo los mejores plumíferos de mujer son capaces de marcar la diferencia. Y Marta Sánchez lo sabe, y para sobrellevar a este terrible día que hace en Madrid, ya ha sacado del armario su abrigo de plumas para arrancar el mes de noviembre. Aunque también os digo, si ya tenemos que ir con plumífero en Madrid, no sé como tendremos que vestirnos en los próximos meses.

Si hace unas semanas era Belén Esteban o la Infanta Elena las que se apuntaban a la tendencia eterna del plumífero para los meses de más frío, ahora es Marta Sánchez desde Nueva York la que nos ha recordado que no hay mejor abrigo para los días de frío. Porque aunque es calentito, puede seguir siendo elegante. Quizá estés pensando que los plumíferos tienen un estilo más casual, informal y menos elegante, pero, nada más lejos de la realidad, pues pueden ser usados para todo tipo de ocasiones. Tanto para ir a la oficina como para salir a cenar una noche, los plumíferos se adaptan a todo tipo de looks, sacando el máximo partido.

Marta Sánchez en Nueva York. @martisimasanchez

Un plumífero de lo más acolchado, calentito y XL que Marta Sánchez ha combinado con sudadera marrón y que nosotras le vamos a copiar hoy mismo en Madrid.