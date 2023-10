10 jerséis elegantes de Zara, Mango y H&M para la llegada del frío

Si nos paramos a pensar, hay determinadas prendas muy estacionales que sí o sí deben de formar parte de nuestro armario cada temporada. Y es que, si bien en verano nuestro 'uniforme' pasa a ser los shorts, las camisas de tirantes, los vestidos cortos y las sandalias, en invierno debemos decir adiós a todas estas prendas tan favorecedoras para saludar a aquellas otras en tejidos de lana o cashmere para que nos abriguen del frío helador de la calle. Estamos casi en noviembre y esto solo puede significar que todas -o casi todas- hemos hecho ya el cambio de armario. La transición a veces es dura, por lo que nuestras tiendas favoritas como Zara, Mango y H&M nos lo ponen muy fácil mostrándonos las prendas más bonitas de la nueva colección de otoño e invierno en los escaparates. Por ello, ya sabemos las tendencias que prometen convertirse en un imprescindible esta temporada, y es que las chaquetas de cuero será la joya de la corona de todos nuestros looks, al igual que las camisas románticas que tanto contrastan con el estilo 'punkcore' que vimos en el la Semana de la Moda de Londres y que poco a poco se está haciendo un hueco a través de las botas bikers. Sin embargo, no es el único calzado en tendencia, ya que las bailarinas están arrasando y, para todas aquellas chicas con un estilo más 'lady', este es un buen momento para llevarlas todos los días. Retomando con la prenda que sí o sí debe formar parte de nuestro armario cada temporada, no podemos olvidar de los jerséis de lana. Sí, un imprescindible que, depende de cómo lo combinemos, podremos usarlo tanto para el día a día como para ocasiones más especiales.

Los jerséis de lana son un básico que forma parte del concepto 'armario cápsula', y es que en tiendas podemos encontrarlos en un sinfín de diseños y materiales, desde el clásico jersey de cuello vuelto hasta los jerséis joya, una opción perfecta para aquellas noches de invierno que tengamos que ir a algún evento y no queramos pasar mucho frío. Dependiendo del estilo que tengas, una opción perfecta para llevar con tu jersey de lana es usar una camisa romántica debajo y mostrar los puños y el cuello de esta. Esto aportará un toque mucho más sofisticado y elegante al look, así como usar un abrigo de paño o gabardina. Lo mejor de esta prenda tan versátil es que puedes llevarlo con jeans o con una falda midi, se ajusta a todo tipo de estilos, gustos y personalidad. Sin más, te enseñamos los 10 jerséis de lana que podrás encontrar en Zara, Mango y H&M.

Jersey off-the-shoulder en punto de canalé, de H&M (25,99 €)

Jersey off-the-shoulder H&M

Jersey en mezcla de mohair, de H&M (49,99 €)

Jersey en mezcla de mohair H&M

Jersey oversize punto estructura Limited Edition, de Zara (59,95€)

Jersey punto Zara

Jersey punto abalorios joya, de Zara (29,95€)

Jersey punto abalorios joya Zara

Jersey lúrex flores, de Mango (29,99 €)

Jersey lúrex flores Mango

Jersey botones hombro, de Mango (29,99 €)

Jersey botones hombro Mango

Chaqueta básica punto, de Zara (25,95 €)

Chaqueta básica punto Zara

Jersey soft punto, de Zara (27,95€)

Jersey soft punto Zara

Estos son los 10 jerséis de Zara, Mango y H&M que no dejarás de usar este otoño e invierno.