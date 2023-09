Cuando Vicky Martín Berrocal recupera su conjunto blanco de Mango con plumas para irse de fiesta es que vuelve a ser tendencia

No hay día ni noche en la que Vicky Martín Berrocal no nos deje un lookazo. Y es que la diseñadora andaluza se ha ido de fiesta con amigas para empezar el otoño y demostrarnos que el blanco sigue siendo un color elegante en esta estación del año, y además de noche. Por eso Vicky ha recuperado de su armario el conjunto blanco de Mango que ya se lo vimos hace unos meses, que hizo que se agotará, sobre todo por el top con plumas que es una fantasía y que te hace el outfit por completo, ya sea con su pantalón blanco a conjunto o con unos jeans para un estilismo un poco menos formal. La diseñadora nos crea una nueva necesidad de temporada tras lucir el 'total look' en blanco más impresionante de la historia de Mango. Un conjunto de top de plumas y pantalones de vestir que es pura elegancia y sofisticación. Así que solo pedimos que lo vuelvan a poner a la venta porque soñamos con copiárselo a Vicky Martín Berrocal.

Por eso, Vicky Martín Berrocal ha recuperado este conjunto de su vestidor, que ya le vimos lucir en abril cuando aún tenía su larga melena. Un conjunto a partir de dos de las prendas más deseadas de la colección 'Capsule' de Mango de primavera con un top de plumas con escote palabra de honor y un pantalón de vestir a juego de alle alto y su pernera recta ancha. Como era de esperar, en su momento se hizo tan viral que no tardó en agotarse, por eso necesitamos que lo vuelven a poner a la venta.

Como en Madrid estas noches ya está refrescando, Vicky Martín Berrocal lo ha combinado con una blazer blanca y un bolso negro de cadena de su firma Victoria.