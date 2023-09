La dura confesión de Jedet ante Vicky Martín Berrocal: “Me quería morir”

Cada día son más los famosos que se suman a crear su propio podcast, y la última en hacerlo ha sido Vicky Martín Berrocal. “A solas con…” es el nombre que la diseñadora ha elegido para su nuevo proyecto, y su segunda invitada ha sido Carmen Jedet.

Las dos son muy amigas y la actriz no ha tenido reparos a la hora de sincerarse con ella sobre los aspectos más íntimos de su vida, empezando por el duro proceso de transición por el que pasó para que su imagen se correspondiera con lo que ella sentía.

“Ahora no me siento ni más ni menos mujer que antes, pero me siento más cómoda con mi cuerpo. Antes de hacerme la vaginoplastia yo ya vivía como mujer, pero me faltaba algo, no me sentía cómoda a la hora de tener una pareja o de comprarme un pantalón”, comenzó explicando la artista.

Los procesos quirúrgicos a los que se ha sometido para alcanzar su imagen deseada suman un total de 200.000 euros y más de nueve intervenciones, algunas muy serias y con muchos riesgos: “Nariz dos veces, feminización facial, liposucción de papada, dos veces también, injerto de pelo para crear un nuevo nacimiento, limadura de los huesos de la frente, mandíbula, mentón, nuez, cejas…”. Además, Carmen Jedet también pasó por una vaginoplastia, unos implantes de pecho y otras operaciones estéticas, como el relleno de glúteos o las lipoesculturas.

Un largo y doloroso proceso por el que, a pesar de todos los riesgos que entraña, Carmen Jedet volvería a pasar: “Yo no podía seguir viviendo así -antes de la transición-. Yo me quería morir”.

Aun así, la actriz sigue en proceso de aceptarse a sí misma, un camino que se hace muy difícil por los constantes ataques que sigue recibiendo: “Me pasó hace poco. Iba por Sol con unas amigas y un chico al pasar dijo: ‘Qué buena está la del pelo negro’. Se refería a mí. Y entonces el amigo le dijo: ‘Pero es un tío, es un travelo’. Y eso a mí me corta por dentro, porque tengo la sensación de que haga lo que haga nunca voy a llegar”.

Se trata de unas inseguridades que afectan a los aspectos más íntimos de su vida, incluido el sexo. “(Después de operarme) mi médico me decía: ‘Cariño, tienes que darle vida a eso. No es lo mismo un metacrilato que te dilate, que el sexo’. Y hablo con mi ex y preparo un poco el terreno. Le cuento. Cojo un avión, me voy donde él estaba. Y pierdo mi virginidad con él. Después, cada uno sigue con su vida y yo no vuelvo a tener relaciones sexuales con nadie porque era algo que no me nacía. Hasta que vuelvo a los 7 u 8 meses con este ex y, cuando vamos a tener relaciones sexuales, eso está cerrado”, relata ante la atenta mirada de Vicky Martín Berrocal.

Por todo esto, Jedet confirma que acude a terapia desde hace tiempo, algo que le ha ayudado a empezar a aceptarse a sí misma, aunque reconoce que el apoyo de su entorno también ha sido fundamental: “Yo ahora cada vez estoy más en ese camino de aceptarme. Es verdad también, que porque mi entorno ahora es más sano y porque muchas veces todo tipo de mujeres me dicen que me admiran, que soy un ejemplo para ellas”.