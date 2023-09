Dadle a Vicky Martín Berrocal un esmóquin y se marcará este lookazo de jeans mega anchos con New Balance

Pensábamos que ya habíamos visto todos los lookazos de Vicky Martín Berrocal en su escapada con Calzedonia a Milán, pero no, aún nos ha dejado uno más. Porque si para el evento de noche nos enamoró con unas medias brillantes de estilo legging y vestido muy corto, para hacer de turistas por la ciudad italiana se ha marcado un lookazo de esos que se lo vamos a querer copiar para todo en la vida. ¿Quién dijo que una blazer de smoking no podía ser casual? Pues Vicky Martín Berrocal nos acaba de demostrar que sí. Como buena reina de los vaqueros más anchos, ha combinado unos jeans mega anchos con camisa blanca, blazer de solapa de estilo smoking en negro, con sus New Balance grises favoritas. Un outfit de esos en el que nos quedaríamos a vivir todos los días de nuestra vida. Gracias Vicky por la inspiración.

El esmóquin es para Yves Saint Laurent como el vestido negro para Chanel: la prenda infalible, versátil y atemporal. Un atuendo propio del armario masculino que el creador adaptó a la mujer en los años 60 revolucionando para siempre la moda y ahora es Vicky Martín Berrocal la que lo ha combinado con los jeans más anchos de su armario y sus zapatillas grises de confianza. Un estilismo de esos que tienen ese toque masculino que tanto nos gusta, y que además es tan tendencia este otoño.

¿Podemos estar enamoradas del estilismo de Vicky Martín Berrocal? Ya os digo yo que sí, aunque no hay día que la diseñadora andaluza no nos robe el corazón con sus outfits diarios.