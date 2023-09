Hablemos del look más colegial de Mango que ha llevado Rocío Osorno (con corbata) y que reúne todas las tendencias del otoño

Rocío Osorno se ha vuelto a pasar el juego de las tendencias con este 'total look' de Mangoque adelanta todo lo que vamos a llevar este otoño 2023, a dos días de que arranque la estación más 'cozy' del año. Ficha su look porque no puede ser más tendencia: bomber roja de tweed, falda mini de tablas, y corbata con camisa. Desde que en su día personalidades como Coco Chanel o Yves Saint Laurent pusieran en escena los pantalones o trajes femeninos y películas como Annie Hall incluyeran prendas que hasta entonces eran masculinas en el vestuario de Diane Keaton, ahora la corbata ha vuelto para formar parte de nuestro armario esta temporada. Después de varias temporadas reclamando su hueco en el armario femenino, firmas como Valentino, Alexander McQueen, Dior o David Koma la han convertido en protagonista de sus colecciones otoño-invierno 2023 y ahora las encontramos en marcas 'low cost' como Zara o Mango. Y el look de Rocío Osorno es un claro ejemplo que necesitamos una (o muchas).

En este camisa, esta camisa blanca de Mango ya lleva incorporada la corbata, lo que es mucho mejor porque así nos ahorramos hacer el nudo, que nos trae de cabeza a muchas y a muchos. Pero no solo es que la bomber sea tendencia, también es porque es en color rojo, que como ya os hemos repetido hasta la saciedad, va a ser uno de los tonos estrellas del otoño. Y este look de Rocío Osorno es una forma de lucir sin llamar tanto la atención, ni salir de nuestra zona de confort.

Camisa corbata, de Mango (49,99 euros)

Un look de Rocío Osorno de Mango que se lo podemos copiar por prendas o con este 'total look' para arrasar con las tendencias de este otoño 2023.