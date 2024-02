Amelia Bono nos recuerda que el vaquero que sienta bien a todas las mujeres es este y más si los llevas con botas de tacón fino

Amelia Bono ha hecho que nos obsesionemos de nuevo con los vaqueros de campana. Sí, querida lectora, aquella prenda que amaban nuestras madres en los años 80 vuelve a introducirse en nuestro armario sin preguntar. Bien es cierto que desde hace varias temporadas, los vaqueros de campana se han vuelto a llevar hasta convertirse en una prenda básica de vestidor que hasta las chicas más pijas han lucido por Madrid. Sin embargo, no todas nosotras nos hemos atrevido a llevar en nuestros looks de streetstyle o formales. Pues bien, Amelia Bono ha rescatado esta propuesta estilística para convencernos de que es una de las piezas que mejor sientan a la figura y que consiguen un efecto tipazo.Y esta vez lo ha hecho en una comida con amigas y los ha combinado con una camiseta gris y las botas altas de tacón fino que aún hacen un efecto más estilizador. Si a comienzos de los años 2000 fueron Britney y Justin los que popularizaron el total denim, en 2022 Kanye West y Julia Fox dispararon las búsquedas para prendas vaqueras tras aparecer vestidos a conjunto en París. Después llegaron las pasarelas de firmas como Blumarine, Fendace o Missoni para poner el foco en las opciones denim más Y2k, ahora son las mujeres que más saben de moda las que lo llevan en todos sus looks de calle ya sea con faldas vaqueras, ojeans campana como estos de Amelia Bono.

Los años sesenta están fusionadas con las tendencias de los noventa, y por lo tanto, los jeans acampanados han llegado para quedarse por mucho tiempo. Si eres de las nuestras, es de decir, una chica bajita de 1,60 o menos, no puedes renunciar a los pantalones acampanados más virales que todas las influencers han llevado ya en suslooks de invierno. Y ahora es Amelia Bono la que nos ha recordado lo bien que sientan hasta con nuestros looks más básicos como una camiseta gris y unas botas muy altas.

Amelia Bono de comida con amigas. @ameliabono

Una Amelia Bono que además ha lucido su melena corta nueva, a la que ella dice que aún no se ha acostumbrado, pero que a nosotras no nos puede parecer más ideal.