Carmen Lomana, sobre Ágatha Ruiz de la Parada: "Le está patinando la cabeza"

La intervención de Ágatha Ruiz de la Prada en "Drama Queen", el podcast de Pilar Vida, sigue trayendo cola. Tras echarse encima a buena parte de la opinión pública por asegurar que no le gusta salir a cenar con sus amigas porque engorda -unas declaraciones tachadas de gordófobas-, ahora es Carmen Lomana quien vuelve a la carga contra la diseñadora por el desafortunado comentario.

"Me da vergüenza oírlo. Me parece una memez de tal calibre, una estupidez, un sinsentido que yo no sé qué tiene en la cabeza esta mujer", comienza diciendo la colaboradora de "Espejo Público", entre otros programas.

Lomana tacha de "disparate" la afirmación de Ágatha Ruiz de la Prada e incluso cuestiona que no esté en sus cabales: "No sé si es que se le está patinando ya la cabeza o simplemente que se quiere hacer la graciosa. Esto es tan absurdo que creo que no hay ni que comentarlo".

Sin embargo, la socialité continúa cargando contra la diseñadora y la acusa de vivir "en la contradicción absoluta, y eso no es bueno".

Carmen Lomana atiza sin piedad a Ágatha Ruiz de la Prada: "Me da vergüenza. Le está patinando la cabeza" Europa Press

Eso sí, Lomana demuestra su hastío por lo que parece un interminable enfrentamiento público entre ella y de la Prada, y lanza una inusual petición a la modista: "Lo único que quiero en mi vida es que no hablemos más, ni ella de mí, ni yo de ella. Y que no diga tonterías, porque cada tontería que dice, luego vienen a preguntarme a mí qué me parece".

Algo más comedida ha sido con Pilar Vidal, la interlocutora de Ágatha Ruiz de la Prada en su polémica entrevista. Lomana y la periodista se enfrentaron en el plató de "Espejo Público" porque la segunda la acusó de gordófoba, pero la socialité no ha querido hacer leña del árbol caído y prefiere no iniciar una nueva guerra con su compañera de plató: "A mí Pilar me hace gracia, no tengo nada absolutamente en contra. Siempre la he defendido, pero no creo que tampoco le haga gracia que (Ágatha Ruiz de la Prada) esté con esa fobia a engordar, ¿no?".