Demi Moore y la elegancia atemporal a sus 63 años

A sus 63 años, Demi Moore sigue protagonizando el estilo elegante con el que se caracterizo en la década de los 80. La autenticidad, así como la naturalidad, son dos de los valores que más destacan en su forma de utilizar la moda como herramienta de comunicación hasta construir una imagen como una marca impecable.

A día de hoy, se ha convertido en una de las mujeres con una defensa de la belleza natural. La protagonista de Ghost o La Sustancia ha trascendido generaciones de la mano de las tendencias, siendo fiel a un armario donde no importa la edad. A lo largo de su carrera hemos observado un empoderamiento femenino donde no es cuestión de simplemente vestir looks de Alta Costura, sino en llevarlos con actitud y saber defenderlos con su personalidad frente a las cámaras.

Un icono de la moda sin importar la edad

Si hacemos un breve análisis del estilo de Demi Moore, vemos su elección de las siluetas estructuradas junto con otras más formales y masculinas con las que triunfa con el aire más ejecutivo. Este martes 11 de noviembre, Demi Moore cumple 63 años y nuestra sección Lifestyle de La Razón ha hecho un análisis de su permanencia de la elegancia en la actualidad.

Como decíamos, ha sabido adaptarse a cada una de las décadas con su respectiva estética. Desde en los 80 con una más desenfadada y rebelde hasta los 90 con la más minimalista y elegante con la que todavía le identificamos a día de hoy. No obstante, durante los siguientes años la renovó hasta convertirla en un aire más madura y sensual apostando por atuendos estructurados en tonos sobrios.

Demi Moore. Gtres

Uno de los puntos más fuertes es que no se priva de vestir ninguna prenda, demostrando la autenticidad con su personalidad y edad. Más allá de los vestidos (una de las piezas más vistas en su vestidor), uno de los atuendos más comunes tanto en alfombras rojas como en photocalls son los trajes sastre.

Como un símbolo de empoderamiento, causa sensaciones con su repertorio de combinaciones ejecutivas que, en ocasiones, acentúa con el añadido de la corbata, convirtiéndose en una inspiración para miles de mujeres. Se ha proclamado musa de varias firmas de lujo de gran calibre como Stella McCartney, Fendi o Chloé, entre muchas más.

Demi Moore. Gtres

En varias ocasiones, Demi Moore ha sido protagonista de discursos sobre la belleza en relación con la edad. Y es que ha declarado que envejecer es un regalo de la vida, así como las mujeres no tienen por qué sentirse menos sexy o deseadas debido a los años.

Cómo ha consolidad un estilo firme

Encontramos dos facetas de Demi Moore: la defensa en una alfombra roja y su estilo casual del día a día. Hemos visto a una celebridad apostando por vestidos ajustados al cuerpo con una silueta arquitectónica. Ccada uno de los diseños cuentan con un detalle teatral o con cierto volumen que ayudan a crear una distinción en cada evento, también en sintonía con la temática o con la proyección que va a presentar.

Además de verle en una gama de colores más neutra (entre los blancos o los negros), le ofrece un extra de glamour con detalles joya, lentejuelas o bordados. Sin ir más lejos, recientemente se ha convertido en una de las invitadas mejor vestidas en la Gala LACMA Art+Film en Los Ángeles con un vestido floral con cristales.

Demi Moore en la Met Gala de 2024. Gtres

También, juega con las texturas, así como con los materiales, con terciopelo, transparencias o efectos metalizados que dan un extra de festividad a cada uno de sus estilismos. Como hemos comentado anteriormente, Demi Moore se identifica con un estilo elegante y maduro.

No quiere decir que no sea innovadora con su vestuario, puesto que se atreve con añadidos más extravagantes o arriesgados a partir de los patrones o elementos decorativos.

También, fuera de las alfombrar rojas

Por otro lado, en el día a día de la celebridad vemos una estética sofisticada, pero con un añadido más funcional y práctico con básicos de fondo de armario. Si en los eventos de relieve observamos unas líneas estructuradas, en lo diario apuesta por las suaves acentuando un aire más relajado. Uno de sus binomios favoritos son las blazers + vaqueros rectos, pero también vemos una apuesta por camisas holgadas y bermudas o pantalones de vestir.

Demi Moore. Gtres

Es decir, se trata de unos estilismos fáciles de replicar y que cuenta con prendas de vestir sencillas y atemporales de alta calidad que apuestan por la durabilidad en el tiempo, estando en tendencia o no.

En definitiva, la actriz de Hollywood es toda una referencia para miles, miles y miles de mujeres que se sienten identificadas con un estilo elegante, pero con capacidad de renovar de manera sutil y exitosa.