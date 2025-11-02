De Demi Moore a Cindy Crawford con Kaia Gerber: las mejores vestidas de la Gala LACMA Art+Film en Los Ángeles

Tras dejar atrás los looks de Halloween, la ciudad de Los Ángeles se ha iluminado con un nuevo despliegue de estilismos glamurosos. Nombres como Demi Moore, Salma Hayek o Cindy Crawford con Kaia Gerber han deslumbrado delante de los flashes actuando como una fuente de inspiración, así como unas referentes en el sector de la moda.

Esta vez, las celebridades de Hollywood se han reunido para celebrar la gala anual Art + Film bajo el marco imponente de Los Angeles County Museum of Art (LACMA). Se trata de un evento donde asisten personalidades del cine, la indumentaria, las artes visuales y la filantropía para celebrar la fusión entre arte y cine. De nuevo, y como bien estamos acostumbrados, las estrellas han acertado con sus atuendos de acuerdo al código de vestimenta de noche, donde han abundado los vestidos de lentejuelas, adornados con bordados joya o los encajes más tendencia de esta temporada.

Todos los looks de las estrellas de Hollywood

Se trata de una de las veladas donde las editoras de moda tenemos la oportunidad de observar y analizar todas las tendencias de invitada a la vista. Edición tras edición nos van sorprendiendo todavía más con innovaciones que son un ejemplo en lo que nos podemos inspirar para las próximas fechas festivas. A continuación, repasamos los mejores looks de las celebridades en una noche de cultura.

Demi Moore: vestido floral semitransparente

Demi Moore. Gtres

Demi Moore deslumbró con un vestido semitransparente en negro cubierto de flores adornadas con lentejuelas en diferentes tonalidades. Destaca por un cuello halter junto con una silueta perfectamente ajustada a su cuerpo acabada en cola sutil. En cuanto al beauty, apostó por el desenfado con su melena suelta ligeramente ondulada.

Cindy Crawford: un tributo a la década de los 90

Cindy Crawford. Gtres

Cindy Crawford, por su parte, se convirtió en una verdadera estrella de Hollywood con un vestido de lentejuelas y bordados dorados. De corte largo y hombros ligeramente caídos que acentuaban ese aire más sensual combinado con el elegante que le caracteriza. Un estilismo que elevó con unas ondas marcadas de lo más glamurosas.

Kaia Gerber: la herencia de estilo de su madre

Kaia Gerber. Gtres

Su hija, Kaia Gerber, apostó por un clásico vestido de lentejuelas en rojo de la firma de lujo italiana Gucci. Una apuesta confiada con la que triunfó en la alfombra roja con una absoluta sofisticación heredada de la supermodelo de la década de los 90.

Salma Hayek: un vestido de lentejuelas en pistacho

Salma Hayek. Gtres

Salma Hayek también deslumbró con lentejuelas con este vestido en pistacho, uno de los colores que mejor sientan a su color de cabello. Un diseño de escote en pico, hombros marcados y mangas acampanadas que combinó con un bolso negro.

Paris Hilton: la más en tendencia con encajes

Paris Hilton. Gtres

Paris Hilton se enfundó en este vestido de encajes con transparencias en negro de lo más en tendencia. Se trata también de un diseño de Gucci que destaca por un escote en pico pronunciado y corte recto que elevó con brazaletes joya y choker de encaje.

Emma Roberts: la más chic con minivestido blanco

Emma Roberts. Gtres

Emma Roberts fue la más distintiva con un total look en blanco con lentejuelas (con un extra de textura) y medias semitransparentes. Lo completó con zapatos de tacón en nude y bolso de mano metalizado junto con un peinado que enfatizaba las facciones.

Demi Lovato: la invitada de otoño perfecta

Demi Lovato. Gtres

Demi Lovato se convirtió en la invitada de otoño perfecta con un vestido sobrio en marino. De escote palabra de honor, corpiño perfectamente ajustado a su cuerpo y falda voluminosa al estilo princesa. Lo finalizó con zapatos de tacón atinados en ocre y gargantilla joya.

Ponemos el broche de oro a una alfombra roja glamurosa con estrellas de Hollywood. Como decíamos, nos ha servido a modo de inspiración para nutrirnos de idea de looks de invitada esta temporada de otoño-invierno 2025/2026.