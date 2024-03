Jennifer Lopez se va al partido de los Lakers con las botas dosmileras que van a querer las mujeres de 50 años

Jennifer Lopez ha revolucionado el partido de los Lakers de esta noche con su estilismo dosmilero. El equipo de baloncesto de Los Ángeles ha jugado contra los Golden State Warriors en un partido de temporada regular, pero nosotras no hemos podido evitar fijarnos en todas las caras conocidas que han asistido como espectadores. Es común que las celebrities internacionales acudan a distintos partidos de los Lakers, tal y como cuando triunfó Aitana en su visita del mes de enero. Esta vez, no solamente hemos visto a Jennifer Lopez junto a su pareja Ben Affleck, sino que también hemos identificado varias caras conocidas. Kim Kardashian ha sido una de las famosas que también ha acudido al partido con pantalones de efecto cuero y camiseta blanca básica. Hasta hemos visto a Bad Bunny con su estilo característico después de alcanzar el éxito en su concierto del viernes noche en la ciudad. Cada vez que las celebridades disfrutan en vivo de cada uno de los partidos de los Lakers, se preparan unos looks de infarto para impactar desde primera fila. Con ello, queremos decir que Jennifer López ha conquistado a todos con este estilismo propio de toda una it girl: chaqueta de brillos combinada con vaqueros muy anchos y botas de brillo al más puro estilo dosmilero. Eso sí, no se ha olvidado de las gafas de sol más estilosas y vintage que Anastasia puso de moda a finales de los 90 y principios de los 2.000.

Sin ninguna duda, Jennifer Lopez está consiguiendo que sintamos la necesidad de inspirarnos en su armario para convertirnos en unas mujeres modernas y estilosas. Recordemos los momentos icónicos que nos dejó en la última Semana de la Moda, especialmente en los desfiles de Elie Saab con un vestido verde con plumas en morado o de Schiaparelli con las gafas más extrañas y extravagantes. Desde sus inicios en la música y la cinematografía, siempre se le ha considerado como una de las mujeres con un fondo de armario adaptable a las tendencias del momento. Pues es imposible olvidar sus looks más memorables, como el vestido de estampado salvaje y sexy de Versace o todas sus prendas de brillos que lució en la Super Bowl 2020 junto a Shakira. Tenemos claro que Jennifer Lopez es una inspiración para las mujeres de 50 años, porque es un claro ejemplo de que las tendencias y el buen estilo no entiende de edades.

Warriors Lakers Basketball ASSOCIATED PRESS Agencia AP

El estilo dosmilero vuelve de nuevo a nuestras referencias en la moda. Por lo que, si todavía no sabes cómo ejecutarlo en tus looks, Jennifer Lopez nos acaba de dar una idea trendy y glamurosa.