Carlota Casiraghi se convierte en la novia de Chanel para ser la gran protagonista de la alfombra roja del octavo día del Festival de Cannes

Si el lunes era María Pedraza la que se vestía de novia moderna, anoche era el turno de Carlota Casiraghi. Octavo día del 77 Festival Internacional de Cine de Cannes, una cita imprescindible para amantes del Séptimo Arte que, hasta el próximo sábado 25, y que reúne en la Riviera Francesa a decenas de estrellas de cine internacionales. Esta noche se despliega la primera alfombra roja, sobre la que desfilarán vestidazos de Alta Costura y otros look de invitada inolvidables, pero ya hay una intérprete que se ha ganado su puesto en la historia del festival gracias al estilismo que ha escogido para llegar a Cannes, en concreto al hotel más famoso de todos. Bien es cierto que el Festival de Cannes tiene el enfoque en el mundo de la cinematografía, pero el campo de la moda y el estilo también es uno de los más importantes. No cabe duda de que muchos de nosotros no nos perdemos la alfombra roja del Festival de Cannes, donde los actores y actrices internacionales (y también, los influencers) presumen de su look de gala glamuroso. Si ayer era María Pedraza que podía ir vestida de novia moderna, ahora es Carlota Casiraghi vestida de novia de Chanel.

Porque Carlota Casiraghi es ese ejemplo de elegancia y estilo de cuna, con el que desde bien jovencita ha conseguido robar miradas allá por donde pasa. La royal monegasca asistió a la alfombra roja de la película “Marcello Mio” en la cual deslumbró a todos con su glamuroso vestido blanco de tweed de Chanel al más puro estilo novia. Un diseño de la colección primavera-verano 2020 de Alta Costura de Chanel, casa de moda de la que es embajadora desde ese mismo año. El vestido en concreto estaba compuesto por tirantes con escote recto con botones joya en su lateral izquierdo y falda acampanada de leve apertura central, elaborada en tweed de tablas plisadas. Un look perfecto para una boda civil.

Carlota Casiraghi en el Festival de Cannes. GUILLAUME HORCAJUELO Agencia EFE

Carlota optó por usar unos largos pendientes brillantes y un maquillaje bastante sobrio que hacía juego con su melena suelta al natural.