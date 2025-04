Los detalles más preciados del vestido de novia heredado de Teresa Urquijo a análisis tras un año de su boda con Almeida

Si eres una fiel lectora de nuestra sección sabrás que solemos escribir sobre los vestidos de novia icónicos a lo largo de la historia. Diana de Gales de lo más ochentena con abundancia de detalles o volúmenes o Bianca Jagger con el conjunto de blazer y falda más original. Este 2025 es un año de lo más relevante en cuanto a enlaces matrimoniales, en el que el vestido de novia de Infanta Elena ha cumplido 30 años o este domingo 6 de abril se cumple el primer aniversario de la boda de Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida. Uno de los eventos más deseados de la sociedad española que marcó un antes y un después en cuanto al atuendo con una historia detrás de lo más emotiva.

Personalidades del calibre como Victoria Federica, la Infanta Elena o Isabel Díaz Ayuso, entre otras, asistieron como invitados a la boda de Teresa Urquijo y Almeida con estilismos destacables, fashionistas y dignos de analizar. No obstante, como también ha ocurrido en la reciente celebración de amor entreMarta Elorduy y Jean Philippe Denizot Elzaburu, uno de los momentos más sorprendentes fue la entrada de la novia en brazos de su padre, Lucas Urquijo y Fernández-Araoz. No únicamente por la emoción y una gran sonrisa por estar a pocos minutos de dar el 'sí quiero' con el alcalde de Madrid, sino por el indiscutible vestido de novia perfecto con el que fue la clara referencia e inspiración de las siguiente bridals. Cristina Martínez-Pardo Cobián, diseñadora de Navascués, fue la encargada de hacer brillar a la socialité en uno de los días más especiales de su vida. Un año después, Teresa Urquijo y Almeida esperan su primer hijo y no encontramos mejor día que este para analizar todos los detalles de su vestido de novia.

El vestido de novia de Teresa Urquijo a análisis tras un año de su boda con Almeida

El vestido de novia de Teresa Urquijo no es un diseño al uso, sino que tiene una historia y sentimiento de importancia. Y es que se trató del atuendo de Pedro Rodríguez que lució su abuela, Teresa de Borbón Dos-Sicilias en su boda con Íñigo Moreno de Arteaga, el 16 de abril de 1961, y que tras 63 años después su nieta ha querido transformar en manos de la tia segunda de su marido. Y es que uno de los detalles más mágicos era el tejido tejido brocado con base de raso bordado con hilos de plata tan especial, original y delicado, exactamente lo que respetó la diseñadora para confeccionar un nuevo diseño clásico, per actual para Teresa Urquijo. Recordemos que su madre, Beatriz Moreno y de Borbón, también lo llevó el día de su boda, el 16 de junio 1995, con un diseño al estilo princesa con escote barco, mangas estrechas larga, falda en 'A' y cinturilla sutil para marcar la silueta.

Teresa Urquijo, junto a su padre, Lucas Urquijo y Fernandez-Araoz, el día de su boda con Almeida Jesús G. Feria

Dentro de las tendencias de novia se destacan los vestidos bridals clásicos, minimalistas y exentos de demasiados detalles. Exactamente todos los adjetivos que definen el look nupcial de Teresa Urquijo que, tras un año de su boda sigue siendo idóneo según las directrices del sector. Si lo analizamos, hablamos de un patrón tradicional que luce un cuello ligeramente subido con mangas abullonadas con puños estrechos y corte recto que favorece su silueta. Lo completó con velo asimétrico de tul de seda, gran y larga cola de tres metros y zapatos de tacón sensato en beige de Mascaró que ofrecían un efecto 'piernas infinitas'. Asimismo, también como de herencia, no se olvidó de los pendientes largos de familia de brillantes que daban luz a su rostro.

Sin ninguna duda, la diseñadora supo entender a la perfección tanto la personalidad de Teresa Urquijo como exactamente lo que buscaba. El resultado fue un diseño clásico, pero con un respiro actual y contemporáneo. Y, sobre todo, se trató de un gran trabajo de reinterpretación de una joya heredada.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la sobrina segunda del Rey Felipe VI, Teresa Urquijo, contraen matrimonio en la parroquia San Francisco de Borja, a 6 de abril de 2024, en Madrid (España). Estudio Plataforma

A día de hoy, el vestido de novia de Teresa Urquijo se ha convertido en una referencia de lo más tradicional, pero con detalles actuales, para las futuras bridals. Tras un año de la celebración de su boda en la parroquia de San Francisco de Borja, ubicada en el corazón de Madrid, en estos momentos espera su primer hijo con Almeida y ya está protagonizando los looks de embarazada más fashionistas.