El primer look de embarazada (y pijo) de Teresa Urquijo para animar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu

En el amor, y en el fútbol sí que hay colores, y rivalidades. Y si no que se lo digan a Almeida y Teresa Urquijo que no se han querido perder en el palco del Santiago Bernabéu este derbi madrileño, para animar cada uno a su equipo. Recordamos que el alcalde de Madrid es del Atlético, mientras que su esposa es seguidora del Real Madrid. Y al descanso, estará más contento José Luis Martínez -Almeida, porque el equipo de Simeone va por delante en el marcador gracias a un penalti. Pero a nosotras lo que nos gusta es que hemos podido ver el primer look premamá de Teresa Urquijo, desde que se anunció su embarazo. Porque este Real Madrid - Atlético de Madrid, nadie se lo quiere perder.

Y como embarazada sigue fiel a su estilo más pijo y clásico, pero con ese toque bohemio. Y para esta noche de fútbol, el protagonista del look de Teresa Urquijo ha sido esta blazer de terciopelo con el forro en rosa. El pasado 25 de enero, José Luis Martínez-Almeida anunciaba en sus redes sociales la buena nueva: “Pronto seremos tres en la familia”, acompañada de una imagen con su esposa. El alcalde de Madrid y Teresa Urquijo esperaban su primer hijo en común, una noticia que llenaba de ilusión a la pareja, que contrajo matrimonio en abril de 2024. Y hasta esta noche, no habíamos podido verla a ella.

Encuentro de liga entre el Real Madrid y al Atletico de Madrid. © Jesús G. Feria. Jesus G. Feria Fotógrafos

Ahora, estamos a punto de observar cómo serán los estilismos de premamá de Teresa Urquijo, con los que tenemos muchas pruebas y cero dudas de que serán toda una obsesión digna de comentar en nuestros artículos. No obstante, hasta el momento vamos a centrarnos en el estilismo que protagoniza en la fotografía, donde tanto la socialité como Almeida han anunciado que serán padres. Y ya adelantamos de que te entrarán todas las ganas de estar en plena primavera para replicarlo.