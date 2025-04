Dime qué harás para el puente de mayo y te diré cuál será tu estilismo perfecto

Faltan solamente seis días para dar el pistoletazo de salida al puente de mayo, por lo que te queda menos de una semana para organizar todos tus estilismos. Nos encontramos en un momento crítico en el que llegamos de Semana Santa (donde hemos estrenado nuestra últimas compras), así como a punto de comenzar la Feria de Abril 2025. Por lo que gran parte de nuestros pensamientos están puestos en encontrar o bien trajes de flamenca o bien atuendos perfectos para la ocasión. Es por ello que hemos facilitado el trabajo a nuestras lectoras con una selección de esenciales según los destinos del puente de mayo.

Las altas temperaturas nos han motivado para seguir fichando las novedades de las marcas de moda con el objetivo de hacer el cambio de armario definitivamente. Claramente lo aprovecharemos para completar nuestra maleta de vacaciones de puente de mayo o, si nos quedamos en la ciudad, para hacer los planes con amigas, pareja o familia que no hemos podido hacer antes de la manera más fashion. Porque desde el 1 hasta el 5 del próximo mes podremos desconectar y relajarnos sea donde sea, pero sin olvidarnos del buen gusto. Y si vas a contrarreloj, dinos qué harás para el puente de mayo y te diremos cuál es tu estilismo perfecto.

Si vas de vacaciones a la costa o a una isla

La llegada del buen tiempo se merece unas buenas vacaciones en la costa o en una isla paradisíaca, por ello en nuestra maleta meteremos las primeras compras que son fresquitas y huelen a verano. Como un vestido en color vitamina de lo más favorecedor y versátil, como este diseño de Zara junto con brazaletes multicolor de la misma firma española para elevar el look. No nos olvidaremos de unas sandalias planas con detalle metálico que podemos encontrar en Parfois y un capazo de El Corte Inglés, que es todo un must have para la temporada.

Si vas de escapada a un destino rural

Si simplemente quieres escapar de la rutina y desconectar absolutamente en un destino envuelto de naturaleza, hemos encontrado el look chic y adecuado al entorno. Comenzamos con una camiseta de rayas marineras al estilo más francés de Zara junto con vaqueros de corte recto de Massimo Dutti y zuecos de Stradivarius. Ahora bien, para esquivar las ráfagas de aire haremos recurso de una capa de punto en beige de Mango y complementaremos el estilismo con cinturón con tachuelas de la misma marca y bolso de hombro de Parfois.

Si vas de viaje a una ciudad europea

Para recorrer una ciudad europea es esencial contar con ítems cómodos, pero sin olvidarnos de la esencia de las tendencias. Por ello, hemos seleccionado una camiseta básica en blanco de COS junto con unas bermudas en beige de Mango que hemos elevado con este collar cascada de Zara que ahora mismo no puede ser más viral, y bolso trenzado en militar de Parfois. Para no tener dolor de pies al final del día, aprovecharemos la guía de las zapatillas más llevadas de primavera-verano 2025 con el modelo Nike Cortez combinado con calcetines altos.

Si te quedas en la ciudad haciendo planes

Debemos normalizar el quedarnos en nuestra ciudad durante las vacaciones o los puentes. Podemos aprovechar el tiempo en hacer planes que no tenemos durante la rutina del día a día o pasar tiempo de calidad disfrutando cada minuto. Eso sí, sin perder el estilo. Por ello, hemos dado con este top de tirantes básicos de Mango al que daremos un plus de tendencia con la falda de flecos de Sfera junto con las bailarinas virales de Zara y un bolso de abalorios de la misma firma al que daremos un uso infinito en los próximos meses.

Queramos o no, las escapadas durante los puentes siempre nos motivan a hacer una buena compra de esenciales para asegurarnos tener suficientes lookazos. Ahora te toca a ti encontrar tus prendas, accesorios o calzados perfectos a tu destino.