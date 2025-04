Amelia Bono rescata el chaleco de lino español que las más elegantes llevarán en el puente de mayo

Llevamos todos estos últimos día hablando sobre cómo vestir en Semana Santa, inspirándonos a través de los lookazos de las celebridades o influencers. Ahora que está a punto de finalizar con el Domingo de Resurrección 2025, nuestra mente está centrada en el próximo puente de mayo. Y nosotras nos hemos adelantado para buscar las nuevas propuestas estilísticas con el fin de dar ideas a nuestras lectoras más fieles. Y cómo no, Amelia Bono tenía que ser una de las personalidades destacables dentro de esta lista. Hace cuestión de minutos ha subido unos Instagram Stories en los que nos hemos fijado que ha repetido un básico de primavera que es perfecto para estos días de desconexión.

Durante estos días de Semana Santa el tiempo no nos ha dado mucha tregua para presumir de nuestras primeras compras de primavera. Sin embargo, hasta ahora, todo indica que sí que nos la dará durante el puente de mayo para que nos motivemos a conformar nuevos estilismos en tendencia en las vacaciones. Ahora bien, Amelia Bono nos ha dado el chute de energía que necesitábamos para comenzar a mirar todos los esenciales. Y es que no nos ha faltado tiempo para hacer captura de pantalla al vídeo que ha compartido con nosotras en sus redes sociales con el fin de investigar dónde podemos comprar el chaleco de lino perfecto. Hace aproximadamente un mes ya lo vimos en uno de sus looks adaptados a las bajas temperaturas de marzo junto con una falda de efecto cuero de lo más cañera. Y por si no nos había quedado claro que es una prenda que nos solucionará la vida, la celebridad nos la ha vuelto a mostrar sin dudar.

El chaleco de lino perfecto para las vacaciones del puente de mayo 2025

Se trata de un chaleco de lino en Mocha Mousse de cuello ligeramente de pico y botonaduras decorativas que destaca por sus hombreras exageradas. En estos momentos lo podemos encontrar en Massimo Dutti por un precio de 80 euros. Además de estar hablando de un color de lo más llevado, también es combinable con un sinfín de otras tonalidades, como el mantequilla, el blanco o gris. De la misma manera que su diseño tan minimalista y elegante, que es idóneo para utilizar con faldas bohemias, bermudas para ir a la oficina o pantalones de lino, también.

Amelia Bono con chaleco de lino. @ameliabono

Chaleco de lino, de Massimo Dutti (80 euros)

Chaleco de lino. MASSIMO DUTTI

El puente de mayo está cada vez más cerca aunque no lo parezca. Por lo que si tienes planeadas unas minivacaciones y quieres asegurarte looks versátiles con los que no tener problemas de combinación, este chaleco de lino de Massimo Dutti es un must have. Palabra de Amelia Bono.