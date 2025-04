Dime dónde vas en Semana Santa y te diré qué piezas imprescindibles llevar en tu maleta

A estas alturas estarás a punto de ponerte manos a la obra con la maleta de Semana Santa, ¿qué ganas teníamos de vacaciones, verdad? Y la pregunta de siempre aparece en tus pensamientos como un acertijo sin respuesta, qué prendas elegir acordes al tiempo, que estén de moda y con las que triunfes sin esfuerzo allá donde vayas. Pues bien, hemos decidido darle solución a esa pregunta con una guía para que hacer tu maleta sea pan comido en los próximos días.

Empecemos por lo más importante, el destino, si te vas a la playa, llevar prendas ligeras es imprescindible, por otro lado, si tienes una escapada urbana en los planes, la comodidad será lo más importante, así como para unos días más rurales. La diferencia entre una maleta para un destino urbano y uno más rural, serán los accesorios, en ambas ocasiones prima la versatilidad, pero detalles como sombreros, bolsitos monos o joyitas serán tu aliado perfecto para un resultado urban chic.

¿Cómo es la maleta perfecta según tu destino de Semana Santa 2025?

Quedan solo unos días para que empiecen las vacaciones de Semana Santa y si aún estás a vueltas con las prendas imprescindibles para disfrutar de unos días de desconexión sola, con tu pareja, amigas o en familia, tenemos la respuesta perfecta, a continuación hemos seleccionado esas piezas que harán que tu maleta sea todo un éxito, palabra de editora de moda.

Prendas imprescindibles para una escapada a la playa

Tejidos ligeros y versátiles para disfrutar de la primera escapada a orillas del mar, nuestra elección: un vestido blanco de lino que te puedas poner desde por la mañana hasta para salir a cenar bajo las estrellas, por supuesto un traje de baño, en tonos negros son perfectos para disimular el poco bronceado que solemos tener a estas alturas del año, además si apuestas por un bañador podrás combinarlo como un body con pantalones, y otra prenda imprescindible sería un jersey de punto fino por si refresca a última hora del día.

Vestido mezcla lino zw collection, de Zara (69,95 euros)

Bañador vivos contraste, de Oysho (35,99 euros)

Pantalón recto lino, de Mango (29,99 euros)

Jersey punto cuello pico, de Mango (29,99 euros)

Prendas imprescindibles para una escapada urbana

Para este tipo de destinos la comodidad con ese aire effortless chic será primordial, apuesta por un total look de chaleco y pantalón de pinzas ancho para patearte cualquier ciudad con estilo sin olvidarte tus zapatillas de padre favoritas, un vestido elegante para cenas románticas tampoco debería de faltar en tu maleta, así como una blazer que puedas usar sin parar con pantalones de pinzas y vestidos midi.

Top chaleco halter, de Zara (25,95 euros)

Pantalón traje doble pliegue, de Zara (35,95 euros)

Vestido con tirantes espagueti, de H&M (27,99 euros)

Blazer oversize multiposición, de Zara (49,95 euros)

Prendas imprescindibles para una escapada rural

En este caso, prendas funcionales con aire cool serán las encargadas de poner la chispa de estilo a tus outfits más campestres, piensa en jeans rectos, camisas oversize y algún conjuntito mono por si la ocasión lo pide, la clave aquí es apostar por tejidos y prendas básicas que puedan combinarse entre ellas a las mil maravillas.

Jeans straight tiro alto, de Massimo Dutti (49,95 euros)

Jersey punto cuello pico, de Mango (29,99 euros)

Camisa popelín básica, de Stradivarius (19,99 euros)

Body poliamida frunces, de Zara (17,95 euros)

Aquí tienes una guía para que hacer tu maleta de Semana Santa no se convierta en un dolor de cabeza, y no olvides llevarte algún accesorio que pueda elevar tus looks estas vacaciones, al fin y al cabo ellos son los encargados de transformar un look básico en uno wow.