Domingo de Ramos 2025: Rocío Osorno tiene el traje vitamina que mejor sienta a las mujeres elegantes

¿Cómo vestirnos en el Domingo de Ramos 2025? Como en la mayoría de las ocasiones, acudimos a las influencers mas sabias del sector de la moda con la intención de que nos confiesen cuáles son los looks más acertados y correctos para cada ocasión. Entre ellas se encuentra Rocío Osorno, la creadora de contenido y diseñadora sevillana que constantemente (y a diario) nos nutre de las últimas novedades de las marcas españolas. Ahora, nuestra clara emergencia es encontrar el estilismo perfecto para el Domingo de Ramos y, por ello, hemos ido directas a sus redes sociales.

En las últimas semanas, Rocío Osorno ha actuado como la editora de moda favorita de todos nosotros, mostrándonos diferentes ideas sobre cómo ir vestida a la Feria de Abril sin ir de flamenca o una inspiración de looks para Semana Santa. Desde el vestido de lunares de Mango inspirado en el clásico de Julia Roberts en Pretty Woman hasta el traje dos piezas en mantequilla que sienta bien a todas las mujeres de todas las edades. Ahora bien, hace cuestión de días publicó un vídeo exclusivamente para todas aquellas que todavía no tenemos la vestimenta idónea para el Domingo de Ramos 2025 y lo cierto es que cada una de las propuestas no deja indiferente a nadie. No obstante, por si nos había parecido escaso, Rocío Osorno ha publicado unos Instagram Stories con una serie de trajes confeccionados con material más ligero y fluido (perfecto para no pasar demasiada calor durante estos días) en tres colores distintos: lima, fucsia y azul eléctrico. Por lo que si te has cansado de vestir con el típico vestido midi o maxi o los monos largos, debes saber que la influencer está preparando otro contenido para mostrarnos cómo se pueden combinar.

Cómo vestir el Domingo de Ramos 2025, según la influencer sevillana Rocío Osorno

¿A quién no le encanta vestir en traje para las ocasiones especiales? A nosotras desde luego que sí. Porque son cómodos, favorecedores, empoderados y no desentonan en ningún momento o lugar. Y si ya tienen toques en tendencia, estamos hablando de un básico de fondo de armario que te hará falta en algún evento de esta temporada de primavera-verano 2025. Rocío Osorno nos ha mostrado a través de sus redes sociales una de las opciones más sensatas para vestir el Domingo de Ramos 2025 que enamorará a las mujeres elegantes. Se trata de un traje de dos piezas en color liso, pero potente, llamativo y luminoso al rostro, con un sutil estampado de lunares pequeños a lo largo del diseño. Incorpora un cinturón forrado a juego que ayuda a enfatizar la cintura, así como a estilizar la silueta.

Look perfecto para el Domingo de Ramos 2025. @rocioosorno

Rocío Osorno ha vuelto a hacer de las suyas creándonos la necesidad de comprarnos este traje dos piezas de su propia marca para deslumbrar en el Domingo de Ramos de la manera más fashion.