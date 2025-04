Feria de Abril 2025: Este vestido de Mango es el que Rocío Osorno nos recomienda para triunfar en el 'Pescaíto'

Nuestra mente está en modo on con la Feria de Abril 2025, así como en saber todas las tendencias de trajes de flamenca. Somos conscientes de que todavía tenemos un poco más de un mes para hacer la ruta por las marcas españolas que disponen de los atuendos más adecuados, favorecedores y bonitos, pero es el momento de ir reservando el look para no cometer el riesgo en quedarnos sin él. Y si el otro día Rocío Osorno nos daba la mejor inspiración para el Domingo de Ramos, ahora lo ha hecho para la Feria de Abril 2025, y más concretamente para la noche de 'El Pescaíto', con este vestido de nueva colección de Mango.

Por un lado, el 'pescadito' también es una de las fechas más señaladas durante la Feria de Abril y donde las chicas sevillanas lucen sus mejores outfits. "Van a predominar los looks elegantes sin ser de gala. Un dresscode de cóctel que se puede llevar desde vestidos de corte midi, pantalones o monos palazzo, trajes de chaqueta, faldas con tops o blusas. En cuanto a tejidos, veremos mucho raso, encaje y algunos volantes. Es esencial que nunca vayamos vestidas de flamenca al pescadito, pero sí complementar tu look con un toque flamenco, como un mantoncillo, flecos o torretas", nos comentaba el estilista Víctor Blanco en la pasada edición de la Feria de Abril que este año será en mayo.

El vestido de Mango para el Pescaíto de la Feria de Abril 2025

Desde el 6 hasta el 11 de mayo nos desplazaremos al Real con el objetivo de disfrutar de uno de los eventos más esperados del año. Unos días intensos en los que aprovechamos en disfrutar con nuestros familiares o amigos más cercanos junto con flamenco, alegría y mucho, mucho arte. Sin embargo, las semanas previas nuestros pensamientos están diseccionados a cómo vestirse para la Feria de Abril. Porque si el otro día hablábamos de las tendencias en traje de flamenca, hoy Rocío Osorno nos recuerda que para la noche del encendido, aún no se puede vestir de gitana.

Vestido halter topos pedrería de Mango (350 euros)

Vestido topos. Mango

Un diseño que definen así en la web de Mango: "Descubre el equilibrio perfecto entre sofisticación y modernidad con este vestido adornado con cuentas de cristal que forman un encantador estampado de lunares. Su diseño elegante y detallado aporta un toque de brillo y distinción a cualquier ocasión. Con una silueta que favorece y un acabado impecable, este vestido se convertirá en una pieza esencial de tu colección, fusionando estilo y comodidad de manera magistral. Diseño entallado. Diseño midi. Estampado de topos. Estampado de lunares. Cuello halter. Abertura lateral en el bajo. Cierre de cremallera en la parte posterior. Forro interior. Bordado a mano".