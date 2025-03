Nos vamos directas a H&M a por los vaqueros de bordado inglés que Rocío Osorno va a meter en su maleta de Semana Santa 2025

Quedan 13 días para Semana Santa, y si ayer Rocío Osorno no enseñaba 20 looks para inspirarnos para el Domingo de Ramos 2025, hoy lo hace con este look que es perfecto para meter en la maleta de Semana Santa. La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y las chicas precavidas deben hacerse la maleta cuanto antes. Entre los días 13 y 20 de marzo disfrutaremos de momentos divertidos, relajantes y rodeados de nuestra familia o amigos. Y es que unos de los destinos favoritos de estas fechas siempre son las localizaciones con costa o los entornos más rurales con naturaleza.

No obstante, Sevilla también está en la lista de todas nosotras porque podemos disfrutar de su rica oferta gastronómica o su turismo cultural, así como de las buenas y altas temperaturas que están empezando a protagonizar los días. Y este look de Rocío Osorno con pantalones de H&M y top y chaqueta verde de Zara es ideal. Nos han mostrado que puedes llevarte tanto tu look de confianza de chaleco y camisa con lazada en el cuello como todos tus vestidos con detalles de flor. Asimismo, los total looks monocromáticos con un guiño a la moda española, como los flecos, también son de lo más funcionales para este tipo de viajes. Los twin set son una opción que debemos contemplar, puesto que son ponibles para diversas ocasiones y nos solucionan el estilismo en un momento. Los vestidos satinados, en color rojo y los complementos como los fulares o las pinzas de flor, son otros de los imprescindibles que debemos tener en cuenta.

Los pantalones perfectos para Semana Santa

El bordado inglés se caracteriza por patrones compuestos de orificios redondos u ovalados, llamados ojales, que se recortan de la tela y luego se atan con puntos cubiertos o con ojales. Los patrones, que a menudo representan flores, hojas, enredaderas o tallos, están delineados con puntos de bordado simples hechos sobre el material circundante. Y así son estos pantalones de H&M que ya ha estrenado Rocío Osorno a juego con un conjunto verde de Zara.

El look de Rocío Osorno. @rocioosorno

Vaquero con bordado inglés de H&M (79,99 euros)

Vaqueros bordados. H&M

Un estilismo de lo más ideal para estos primeros días de primavera donde luce el sol, antes de que vuelvan las lluvias.