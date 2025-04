Rocío Osorno estalla en Instagram y denuncia plagios a su marca: "Entran ganas de llorar, pero voy a denunciar"

Rocío Osorno está harta, y no nos extraña. Colección que lanza con su firma Rocío Osorno Studio, colección que le plagian. Ya le pasó el año pasado con un vestido que se fueron a fotografiar hasta Colombia, y ahora con unos modelos que acaba de sacar a la venta y lo anunciaba hace unas semanas con un Reels en su Instagram con su amiga Teresa Bass. Pero no solo eso, encima la persona que le ha plagiado los vestidos tiene la desfachatez de decir que son una copia de los vestidos de la influencer sevillana. Pero Rocío Osorno lo ha dejado claro, entran ganas de llorar, pero aunque la ley no los proteja, va a denunciar.

Durante mucho tiempo, las tendencias han sido principalmente un espectáculo de pasarela. La industria de la moda, se inspira en diseños de pasarela , Alta Costura y pret-a-porter, para inspiración. Después, os diseños se reinventan para llegar a un público más amplio o se simplifican para hacerlos más accesibles, a menudo vendiéndolos a precios más asequibles. ¿Cómo es esto posible? ¿Es legal copiar un diseño de esta manera? El umbral para la protección por derechos de autor es particularmente bajo, lo que significa que la mayoría de los diseños en la pasarela efectivamente mantienen el derecho de autor o la protección de diseño. El problema es que las marcas más pequeñas como las de Rocío Osorno no pueden gastarse el dinero de registrar cada prenda o denunciar cada plagio, además, con que modifiquen ya un solo detalle en la copia, la ley ya no les protege.

Los vestidos que le han copiado a Rocío Osorno

"Cada día nos gusta más coincidir en looks con nuestras amigas y al final cada una le da su personalidad a cada prenda que es lo bonito!! Qué os parecen los vestidos?? Ya os había enseñado el azul pero el marrón con lino bordado también con lentejuelas es...", así mostraba Rocío Osorno sus diseños originales antes de que se los copiaran.

"No os comparto el Reel del plagio porque voy a denunciar por lo legal, pero es que encima me nombra nada más empezar y dice expresamente que vende las copias de mi colección... Entran ganas de llorar. Todas las temporadas lo mismo, y les pasa a todas las firmas de aquí de Sevilla, compañeras idem de lo mismo y no hay nadie que controle esto, ni intención de hacerlo por lo que parece".