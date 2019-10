¿Hortera o en tendencia? Sin duda Pilar Rubio nunca pasa desapercibida con sus looks y esta vez no iba a ser diferente. Esta vez ha sido en el programa 'Aquellos maravillosos años' de Toñi Moreno donde fue entrevistada anoche y volvió a deslumbrar a todos sus admiradores con un lookazo. Pero esta vez con un look de lo más arriesgado, o lo odias o lo amas. ¿Tu de qué lado estás? Nosotras aún no nos hemos decidido.