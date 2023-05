Te enseñamos los pantalones largos más cómodos, elegantes y fresquitos que te salvarán los días de más calor

La primavera y el verano solo puede significar que sacamos a relucir las prendas más vaporosas, casuales y fresquitas de nuestro armario. Son muchas las tendencias que surgen en esta época y es que todas las amantes de la moda nos volvemos más eclécticas, usando prendas originales, diferentes y con ese toque de color y estampados que llenan nuestras tiendas favoritas. Sin ir más lejos, hace poco veíamos una tendencia que se convirtió en viral en tan solo unas horas, como es la maxi flor 3D que podemos encontrar en todo tipo de prendas, desde en los vestidos mini más básicos y elegantes hasta en sandalias y tops. En cuanto a pantalones, puede que pienses que los shorts en verano no son una buena opción para el día a día, pues prefieres dejarlos para las vacaciones de verano en zonas costeras o para estar relajada en casa, por lo que si pasas mucho calor en la ciudad, una opción perfecta son las bermudas, con un diseño y largura perfecta que, combinado con unas alpargatas cómodas y de tacón, crearás un look de lo más elegante y casual para ir a la oficina. Sin embargo, si prefieres cubrir tus piernas o el 'dress code' requiere llevar un look más sofisticado, este traje de chaqueta y pantalón de lino en blanco de Sassa de Osma es perfecto, pues el lino es el tejido más fresco y socorrido en los meses de verano.

Sin duda, los pantalones fluidos son perfectos para los meses de primavera y verano, pues son fresquitos, cómodos y, combinado con otras prendas más elegantes como una camisa romántica o una blazer, crearás un look de lo más elegante para cualquier ocasión más especial, como por ejemplo estos pantalones fluidos en tono terracota estampado en blanco de Sara Carbonero de la firma SlowLove y que ella combinó con una camisa blanca oversize y unas sandalias planas en marrón cuero. Se trata, por tanto, de unos pantalones de lo más versátiles y sencillos que se convertirán en esa prenda estrella de tu armario durante los meses más cálidos. Sin embargo, para el día a día en casa, estos pantalones de lino en blanco de Alba Díaz que nos mostraba en sus redes sociales son perfectos para combinar con tu bikini o bañador en esos días de verano en los que no sepas qué ponerte, pues te salvarán el look y, lo mejor, no pasarás calor.

Pantalón largo fluido con lino, de Stradivarius (19,99 €)

Pantalón largo fluido Stradivarius

Pantalón wide leg 100% lino, de Oysho (39,99 €)

Pantalón wide leg Oysho

Pantalón estampado, de Slowlove (29,99€)

Pantalón estampado SlowLove

Pantalón ancho con lino, de Zara (29,95€)

Pantalón ancho con lino Zara

Pantalón lino full length, de Zara (29,95€)

Pantalón lino Zara

Pantalón palazzo floral, de Mango (25,99 €)

Pantalón palazzo floral Mango

Estos son algunos pantalones fluidos, fresquitos y cómodos que puedes encontrar en tus tiendas favoritas