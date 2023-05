Los shorts que llevarás este verano 2023 y que ya puedes encontrar son de boxeador

El verano ya está a la vuelta de la esquina y son muchas las firmas de moda que lanzan sus propuestas en ropa, calzado y accesorios más veraniegas a partir de prendas y estampados propios de estos meses, como por ejemplo las prendas de lino, las cuales son, además de muy elegantes y capaces de elevar cualquier look, son frescas, dejando traspasar el aire y la humedad del día, y es que es que puedes encontrarlas en tiendas en todo tipo de prendas, desde el clásico vestido midi hasta el traje de chaqueta y pantalón de lino en blanco que lució Sassa de Osma de la marca Massimo Dutti pasando por los mini shorts y faldas, son prendas que nunca fallan y que debes de llevar en tu maleta de verano para estas vacaciones. Los shorts son perfectos para todo tipo de ocasiones, aunque sí es verdad que es preferible que lo usemos para aquellos días más relajados e informales en los que no sea necesario llevar un look elegante y sofisticado, optando, por ejemplo, por unas bermudas para aquellos días calurosos en los que el 'dress code' sea más rígido y elevado. Sin embargo, dependiendo de los accesorios y demás prendas que escojamos, los shorts pueden lucir perfectos para múltiples ocasiones y es que están en tendencia. Si bien en tiendas un must que no puede faltar son los shorts vaqueros -que tanto nos salvan durante los meses de verano-, estos meses estamos viendo como los shorts de tejido de algodón y de estilo boxeador están acaparando todas las miradas y promete convertirse en viral esta temporada, pues son frescos, sencillos y, lo mejor, van con todo, como este pantalón pijamero largos que usó Dulceida esta pasada Semana Santa, que sigue el mismo estilo.

Sea como sea, los shorts boxeador son perfectos para aquellos días de vacaciones en zonas costera, pues son cómodos y, junto con las sandalias de tiras estilo romana, que son esenciales esta temporada porque están en tendencia, puedes crear un look de lo más básico y versátil. Sin embargo, los shorts boxeador no son la única prenda que promete convertirse en viral esta temporada, pues si echamos un vistazo a nuestras tiendas favoritas y a las influencers más icónicas de nuestro país, nos damos cuenta de que las prendas de crochet están arrasando, conquistando a todas las amantes de la moda que quieren ir en tendencia este verano. Ya hemos visto a María Pombo con su vestido mini de crochet en tonos blancos, negros y verdes, y es que también lo podemos encontrar a modo de top y, junto con los shorts boxeador, crearás un look de lo más casual, a la moda y relajado para esos días en los que no sepas qué ponerte. Por ello, te enseñamos algunos shorts boxeador que puedes encontrar en ya en tiendas.

Short estructura, de Zara (19,99 €)

Short estructura Zara

Short algodón textura, de Mango (25,99 €)

Short algodón textura Mango

Short corto popelina, de H&M (14,99 €)

Short corto popelina H&M

Short pijamero rayas, de Zara (25,95 €)

Short pijamero rayas Zara

Short satinados, de Uniqlo (19,90 €)

Short satinado Uniqlo

Short popelín rayas, de Zara (22,95 €)

Short popelín rayas Zara

Estos son algunos short de estilo boxeador que puedes encontrar ya en tiendas, así que no dudes y hazte con los que más van con tu estilo y personalidad para ir en tendencia este verano.