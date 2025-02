Ana de Armas estalla por los rumores con Tom Cruise que ponen en peligro su noviazgo

Las imágenes de Ana de Armas y Tom Cruise siguen dando mucho que hablar. No pasa desapercibido el hecho de que la actriz de 36 años y su homólogo de 62 años han hecho muy buenas migas, pero el revuelo está en calcular hasta qué punto su amistad ha desdibujado sus límites. Y aquí entran en juego un sinfín de especulaciones, más especialmente por recaer en el hecho de que la pareja fue vista compartiendo mesa y mantel en un restaurante de Londres el día de San Valentín, una fecha tradicionalmente reservada para los enamorados. Desde el ‘Daily Mail’, responsable de la exclusiva de las fotografías de la controversia, se avivaba el fuego asegurando que estaban “muy cariñosos” durante la escena retratada.

Tom Cruise se ha quedado mudo y no tiene intención alguna de romper su silencio. Lo mismo parece que sucede con Ana de Armas, aunque ella sí que ha mostrado su enfado dejando claro que no piensa entrar al trapo de los dimes y diretes sobre su vida íntima: “Estoy flipando con vosotros. No, no voy a hablar con vosotros. No tengo nada que decir”, mantenía ante las cámaras y micrófonos de ‘Europa Press’ al ser vista por las calles de Madrid. La actriz no se siente cómoda con las preguntas sobre su posible relación con el afamado actor, especialmente porque en su corazón ahora mismo hay otro morador: Manuel Anido.

Ana de Armas mantiene el misterio tras su cita con Tom Cruise, con el total apoyo y discreción de Manuel Anido Europa Press

El hijastro del presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, sale con la intérprete del momento desde el pasado otoño, de ahí el revuelo que ha surgido con la publicación de unas fotografías que han dado pie a que se hable de “pareja sorpresa”. De ahí quizá también el enfado de ella, que ya se ha dejado ver en público junto a su novio paseando por las calles de la capital española para eludir las especulaciones de crisis. La cita de Ana de Armas con Tom Cruise bien podría contextualizarse ahora como estrictamente amistosa o incluso profesional, aunque son muchos los que se empeñan en subrayar la buena química existente entre la pareja de actores.