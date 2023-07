Esta es la falda mini bordada que en la web de Zara no nos gustaba nada pero que Rocío Osorno ha hecho que la deseemos

Rocío Osorno lo ha vuelto a hacer un día más, hacer que una prenda de Zara esté apunto colgar el cartel de agotado en la web. Y es que la influencer sevillana tiene el poder de hacer que esas prendas que no nos han gustado ni llamado la atención a simple vista en el catálogo online, puestas en ella nos encanten. Y eso mismo es lo que nos acaba de pasar con esta falda mini bordada que desde que la publicó anoche Rocío Osorno ya se ha agotado en varias tallas o tiene lista de espera. Lo mismo que ha pasado con los vestidos más boho y coloridos del verano en Zara que ya se han agotado y no hay calle de Madrid en la que no te cruces con alguna chica que los lleve. O lo que es lo mismo, 'el efecto Osorno' ha llegado a Zara.

Porque si los vestidos de Zara de este verano son preciosos, esta falda de corta en color crudo con bordados, es muy elegante y además, te potencia el bronceado al instante. Aunque hay que decir que a Rocío Osorno no le hace falta porque ya tiene un color envidiable. Una falda que viene a juego con una blusa también sueltecita, en color crudo y con abalorios. Un set perfecto para cualquier evento más arreglado de verano, pero que puesto por separado también puede ser un look más casual. La camisa la puedes combinar con unos jeans o pantalones de lino. Y la falda con abalorios con una camiseta básica, un tank top o ua camisa denim tan en tendencia.

Falda corta abalorios, de Zara (49,95 euros)

Falda corta. Zara

Una falda corta de nueva colección de Zara de tiro medio confeccionada con tejido en mezcla de lino con detalle de aplicaciones efecto espejo y bordados combinados a contraste y cierre lateral con cremallera oculta en costura que Rocío Osorno ha combinado con la blusa a juego y sandalias de lentejuelas y bolso de Mango.