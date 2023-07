Este conjunto de lino con chaleco de Zara es el que Rocío Osorno lleva a la playa y nosotras a la oficina

Rocío Osornosigue disfrutando de sus vacaciones en familia en la playa, y aunque la mala noticia es que no veremos su lookazo 'Barbie' en la premier de este noche en Madrid, nos sigue dejando ideas de estilismos para nuestras vacaciones desde las playas de Andalucía. Y es que la influencer ha dejado definitivamente su vida del último año en Madrid y se ha vuelto a vivir a su casa de Sevilla, pero aún así, no deja de crearnos necesidades con suslooks de Zara, primero fue el vestido mini playero del fin de semana, después el vestido de crochet más viral que agotó y ahora este conjunto de lino con chaleco y pantalón estampado de nueva colección de Zara, que no dudamos de que también va agotar en breve. Es fresquito, cómodo y en tendencia. Rocío lo lleva a la playa con el bikini y nosotras lo vamos a llevar por la ciudad, hasta a la oficina con el chaleco abrochado o abierto con una camiseta o body debajo. ¿No os parece ideal?

Porque este verano 2023 lo han vuelto a hacer: las prendas de lino vuelven pisando fuerte. Y es que cada año el lino adquiere un mayor protagonismo entre las colecciones de algunas de las marcas referentes comoAlberta Ferreti, Brunello Cucinelli o Brioni, quienes ya nos anunciaron esta tendencia en la semana de la moda, en sus respectivas colecciones que el lino volvía aún con más fuerza a nuestras vidas. Y este conjunto de lino estampado con chaleco de Zara que ha estrenado Rocío Osorno en la playa, nos ha robado el corazón.

Rocío Osorno con conjunto de Zara. @rocioosorno

Chaleco estampado, de Zara (35,95 euros)

Chaleco estampado. Zara

Pantalón culotte estampado con lino, de Zara (35,95 euros)

Pantalón culotte. Zara

Un pantalón confeccionado con tejido en mezcla de lino de tiro alto con bolsillos delanteros y falsos bolsillos de vivo en espalda con pernera ancha, a juego con el chaleco confeccionado con tejido en mezcla de lino. Escote pico y manga sisa que nos ha enamorado.