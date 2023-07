Nos vamos corriendo a Zara a por las botas cowboy denim más cañeras que ya ha estrenado Alba Díaz

No para de convertirnos en necesidad todo lo que se pone, ni a nosotras ni a su madre, Vicky Martín Berrocal que no se ha podido resistir a robar de su armario el vestido denim de Barskha más estilizador del verano. Alba Díaz, que ha sembrado la polémica entre sus seguidores de Instagram esta semana con su nueva manicura(que a su madre le espanta) nos acaba de generar una necesidad inmediata de hacernos con sus botas nuevas y va a hacer que vayamos corriendo a Zara a comprárnoslas, como hicimos el jueves con la maravilla de corsé desflecado que combinó con cuñas de esparto y que hizo que ese día pensáramos en algo más que en ir al cine a ver Barbie. Unas botas que ya se encuentran en el top 3 de nuestras preferidas de este año y que harán que, por fin, nos olvidemos de las botas cowboy metalizadas de Violeta Mangriñan que no conseguíamos sacarnos de la cabeza.

Te hablamos de las botas cowboy denim de Zara (que también están disponibles en tela vaquera de color negro), un modelo con acabado en punta, tiradores en los laterales y acabado deshilachado. Están confeccionadas en algodón y forradas a partir de un 20% de ese material y un 80% de poliéster y son ideales tanto para convertirte en la más cool de cualquier festival como para crear los mejores estilismos casuales de este verano, al más puro estilo del lejano oeste en el que María Pombo ha inspirado su colección con Agatha Paris que no se quita ni para dormir. Alba Díaz ha optado por dar a las botas todo el protagonismo de su estilismo, un total black look compuesto por unos shorts y un top palabra de honor y decorado con unas originales trenzas africanas.

Alba Díaz @albadiazmartin

Bota cowboy denim, de Zara (69,95€)

Bota cowboy denim Zara

Sabemos que no es un calzado que nos vayamos a poner todos los días, pero estas botas cowboy denim son tan ideales que las necesitamos sea como sea.