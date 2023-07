Begoña Gómez se ha ido a las rebajas de Zara a por el vestido rojo de la celebración de 'efecto tipazo'

Seguimos de resaca de esteelecciones generales 2023, y después de analizar loslooks de los políticos, no podíamos dejar de hablar del vestido de rebajas de Zara que la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, lució tanto al ir a votar como al celebrar en Ferraz los resultados electorales pese a la derrota. Y es que Begoña Gómez lejos de firmas de lujo, ha lucido un vestido rojo de las rebajas de Zara que no cuesta ni seis euros y que también está a la venta en color arena. Eso sí, el vestido está agotado en la web de Zara, pero aún lo podemos encontrar en tienda. Si para el cierre de campaña el viernes optó por un chaleco rojo de Zara con flor en el pecho, para el día de las elecciones generales un vestido rojo de rebajas de Zara de 'efecto tipazo'. Porque después del vestido de invitada perfecta de Chenoa, ahora necesitamos el de Begoña Gómez.

Un vestido de Begoña Gómez de las rebajas de verano de Zara en rojo con fruncidos en los hombros, un detalle que en la práctica perfila la figura. Un diseño de 'efecto tipazo' que en origen tenía un precio original de 20 euros y ahora, con las rebajas de temporada y aplicar un 69% de descuento, disfruta de un precio de 5,99 euros. Eso sí, en web ya ha volado, pero lo podemos encontrar en tienda física.

Begoña Gómez con vestido de Zara. Gtres

Vestido drapeado lateral, de Zara (5,99 euros)

Vestido drapeado. Zara

Un vestido de lo más estilizador que Begoña Gómez llevó ayer desde primera hora del día, hasta bien entrada la madrugada y lo combinó con una alpargatas de cuña beis y pulsera en el tobillo.