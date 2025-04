Esta es la marca española que ha enamorado a Victoria Federica y que tiene las chaquetas guateadas que necesitamos todas esta primavera

Victoria Federica es una gran amante de la moda y las tendencias, eso ya lo sabemos. Si ayer lo hacía con el bolso de tachuelas que no vamos a dejar de lucir esta primavera 2025, ahora lo hace con el flechazo de la nueva colección de la firma española Seasons by Macabla que empezó haciendo joyas y ahora también prendas de vestir. No resulta difícil caer rendido ante las joyas y accesorios de Seasons by Macabla. La responsable que se encuentra tras esta marca, Marta Vaca Vellarino, traslada su pasión, influencia joyera de su abuelo, y buen gusto en moda a una marca que, desde que naciera en 2018 ha conquistado a muchas influencers y celebrities.

Ahora, ya consolidada, junto a Agustín Manrique De Lara Gómez-Acebo, Seasons by Macabla es ya una de las marcas más valoradas a la hora de buscar anillos, pulseras, collares, pendientes y accesorios. Influencers como María García de Jaime o Rita Montezuma y han caído rendidas ante sus diseños como Victoria Federica a su nueva colección de ropa. Porque sí, ahora además de joyas, también diseñan moda, y tienen las chaquetas guateadas que todas necesitamos en primavera.

La marca española que ha conquistado a Victoria Federica

Marta Vaca fundó su marca en 2018, al terminar la universidad, gracias al fuerte vínculo que la unía a su abuelo, entregado al mundo de la joyería en cuerpo y alma. El trato con el cliente y la experiencia de compra son su seña de identidad, además de la bisutería maximalista que protagoniza sus colecciones. Y si ya nos habíamos enamorado de sus joyas, ahora nos ha pasado como a Victoria Federica, y nos hemos enamorado de sus prendas perfectas para las chocas más pijas en primavera.

La marca que ha enamorado a Victoria Federica. @vicmabor

Una colección de prendas, que además de las chaquetas guateadas, cuenta con blusas y pantalones con los estampados más originales que amarían las chicas portuguesas. ¿Los precios? De los 50 a los 95 euros.