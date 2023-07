Estamos todas obsesionadas con Barbie pero el lookazo de Margot Robbie en Londres ya es pasarse

Estamos todas obsesionadas con la película de 'Barbie' y en el mood rosa total, no os lo vamos a negar. Pero amigas, no es nuestra culpa, si no de Margot Robbie y de los maravillosos lookazosque se está marcando en toda la gira de promoción y en las premieres, porque no puede ser todo más rosa, más fantasía y más 'Barbie'. ¿Quién se muere de ganas de ver todos los looks de la película? Pues ya solo vamos a tener que esperar hasta la próxima semana para verlos todos. Aunque antes de eso, vamos a repasar el maravilloso estilismo que ser marcó anoche Margot Robbie en la premiere en Londres. Fantasía pura. El último vestido lo firma Vivienne Westwood y no puede ser más rosa y más glamuroso. Tanto como el de la edición coleccionista ‘Enchanted Evening Barbie’ de 1960, en la que la muñeca lleva una estola blanca de piel sintética envolviendo un vestido sin tirantes de satén rosa, con una delicada flor en la cintura de la que cuelga una larga cola drapeada.

Así es el vestido de Margot Robbie, y nosotras seguimos soñando despiertas para que el próximo miércoles aparezca de sorpresa en la premiere de Madrid, pero de momento, solo tenemos confirmadas un sinfín de influencers, entre ellas María Pombo y todas tienen que cumplir el 'dress code' rosa. Como accesorios Margot ha optado esta vez por una una gargantilla con tres filas de perlas que podría llevar hasta Carmen Lomana con su estilismos más 'Barbie' y zapatos transparentes estilo Cenicienta como los que llevó Tamara Falco en su primer look de casada.

European premiere of 'Barbie' in London ANDY RAIN EFE

Después de varios años trabajando junto a la reputada estilista Kate Young, Margot Robbie se ha puesto en manos de Andrew Mukamal, artífice de sus comentados estilismos inspirados en la muñeca más famosa de Mattel con los que nos ha enamorado a todas.