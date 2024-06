Rebajas de verano 2024: todo el calzado que debes tener en el radar para tu próxima era de compradora compulsiva

Solemos decir que en las rebajas de verano arrasemos con las prendas que más llevaremos en la temporada de otoño e invierno. No obstante, esta vez el rumbo ha cambiado y se ha dirigido hacia el calzado. Sí, has leído bien. No invertiremos en tantos vaqueros largos o jerséis básicos que no sabremos si dentro de unos meses encajarán con nuestro estilo, sino que nos haremos de las bailarinas o sandalias planas que más se están llevando ahora mismo. No cabe duda de que las tendencias de verano 2024 están siendo una de las más favoritas y terremoto de los últimos años. ¿Pues quién no se ha sumado a la tendencia pijamera o a las faldas de encaje? Ninguna editora de moda pasaría de largo estas tendencias que convierte a cualquiera en pura inspiración para los demás. Sin embargo, debemos poner cierta atención al calzado que ahora mismo están siendo los más vendidos de las marcas low cost, como Zara o Mango. Hablamos de bailarinas, sandalias planas, chanclas o cangrejeras. Estamos seguras de que en cuanto has leído este repertorio de calzados se te ha venido a la cabeza algunos modelos que ya tienes fichados. Pues bien, debemos decirte que todavía no los compres (y gastes más dinero de la cuenta), puesto que tienen muchas posibilidades de que los encuentres en las próximas rebajas de verano 2024.

Tenemos claro que durante los próximos meses tenemos agendados los eventos más especiales del año. Para empezar, seguro que todavía no tienes el calzado más indicado para tus looks de invitada a una boda, bautizo o comunión. Es por ello que deberás aprovechar las rebajas de verano 2024 para hacerte con las sandalias de dedo con tacón que más se están llevando en estos momentos, sin olvidarte de unas alpargatas planas en tonos metalizados para cuando quieras descansar de las alturas. Asimismo, para el día a día siempre necesitamos la ayuda de unas chanclas básicas, las sandalias planas o, incluso, de las bailarinas en todas sus facetas. Todas estas opciones de calzado son las que siempre combinan con cualquier estilismo, así como las más cómodas para todos nuestros quehaceres. Asimismo, encontrarás ofertas en calzado más que provechosas para seguir utilizando en la temporada otoño-invierno 2024 con calcetines, como las merceditas (una combinación que ya vimos el año pasado).

Chancla básica, de Mango (40 euros)

Sandalias de dedo con tacón, de Mango (36 euros)

Sandalias planas estampado animal, de Zara (30 euros)

Bailarinas destalonadas, de Zara (20 euros)

Alpargatas planas, de Stradivarius (36 euros)

Sandalia de dedo con plataforma, de Stradivarius (20 euros)

Bailarinas mesh, de Parfois (30 euros)

Bailarinas de punta, de Parfois (40 euros)

Mary Janes en rojo, de Bershka (30 euros)

Bailarina con tachuelas, de Bershka (26 euros)

El calzado es una de las mayores tendencias que no podemos pasar desapercibida durante las rebajas de verano 2024. Son uno de los complementos que bajan más el precio y que más podemos utilizar durante varias temporadas, porque la mayoría de modelos nunca pasan de moda.