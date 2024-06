Si vives en el norte, este junio hazte con la chaqueta que las influencers 50+ no dejan de usar con mules y pantalones de pinza

Llega junio y con él, la subida de las temperaturas. Con el verano a la vuelta de la esquina, somos muchas las que ya estamos pensando en nuestros looks más veraniegos, cómodos y originales, cuyo protagonismo siempre se lo lleva las prendas más coloridas como los tank tops de colores, las mini faldas y las sandalias doradas. Sí, aunque estemos en la ciudad y no en un lugar de ensueño de vacaciones, también podemos llevar este tipo de prendas. Sin embargo, hay otras prendas en las que no pensamos cuando llega esta época del año, y es que, si viajamos este junio al norte (o si vivimos allí), seguramente necesitemos una chaqueta que nos abrigue cuando cae la noche y bajen las temperaturas. En tiendas podemos encontrar una gran variedad de chaquetas que se ajustan todo tipo de estilos y diseños. Desde la chaqueta vaquera de Sara Carbonero con brillos hasta la chaqueta crop de Alba Díaz, pasando por la clásica blazer negra de Isabel Díaz Ayuso en el día de ayer para celebrar la decimoquinta Champions League del Real Madrid en el Estadio de Wembley, en Londres. En este sentido, Pilar de Arce, la influencer 50+ más famosa de nuestro país, nos enseña una chaqueta acolchada ideal para los veranos en el norte.

Pilar de Arce es una de las influencers 50+ referente a nivel nacional, pues ella, a través de su cuenta de Instagram, ayuda a las mujeres a combinar prendas clásicas con otras tantas que son tendencia. La influencer, que cuenta con más de ochocientos mil seguidores en su cuenta, tiene un estilo de lo más sencillo, clásico y único, sumándose a todas aquellas tendencias que van acorde a su personalidad. Es una gran amante de las faldas midi, y las lleva con un sinfín de prendas, desde con la clásica camisa blanca hasta aquellas en estampado floral. Sea como sea, nos fiamos del estilo de Pilar de Arce a la hora de vestir, así que, si en tu ciudad bajan las temperaturas al caer la tarde o a primera hora de la mañana, seguro que esta chaqueta acolchada con mangas de sudadera será tu mejor aliada en estos momentos. Lo mejor, su color amarillo, ya que dará ese toque original y diferente a tu look. Sin duda, una prenda imprescindible de cara al verano.

Parka combinada amarilla, de Hongo Collection (175,00 euros)

Parka combinada Hongo Collection

Se trata de una chaqueta perfecta para el entretiempo y los días más frescos. Original, diferente y muy estilosa, esta chaqueta se convertirá en una pieza clave en tus looks diarios.