Ayuso disfruta de una visita turística en Soria con las botas Dr. Martens más bastas de nuestra adolescencia

Existen ítems que da igual en qué momento o temporada estemos, que nunca pasarán de moda. Nos referimos a los vaqueros pitillo que durante mucho tiempo han estado vetados o el estampado de leopardo que ahora mismo se ha convertido en la tendencia total. Pues bien,Isabel Díaz Ayuso sabe muy bien a lo que nos estamos refiriendo, puesto que se ha ido de fin de semana con el calzado que nosotras llevábamos en nuestra adolescencia. Sí, querida lectora, nos estamos refiriendo a las botas Dr. Martens en negro de plataforma que nos facilitaban todos los estilismos del día a día. Lo cierto es que llegó a ser una fiebre que inundó los armarios de las celebrities e influencers y que ahora se está aficionando la presidenta de la Comunidad de Madrid (porque las hemos visto en anteriores de sus outfits).

Durante los últimos días hemos visto a una Ayuso con looks más glamurosos, como el vestido de la firma de Vicky Martín Berrocal para la presentación de la Feria de San Isidro 2025 o el modelo de Zara para tener una cita con Ana Rosa Quintana. Pues bien, mientras que Almeida y Teresa Urquijo han disfrutado del partido Real Madrid - Atlético de Madrid, Ayuso se ha ido de visita turística a El Burgo de Osma, en Soria. No ha dudado en hacerse con las prendas, accesorios y calzados más cómodos, confiados y versátiles para disfrutar de estos días en el maravilloso pueblo. Y cómo no, ha metido en su maleta de viaje todos los imprescindibles para sobrevivir a las bajas temperaturas. Lo hemos descubierto a través de su recién y última publicación de Instagram, red social donde nos ha compartido una serie de fotografías en las que nosotras no hemos quitado el ojo a su estilismo. Comenzando por una estética de lo más francesa con boina gris, jersey de rayas llamativo en colores saturados, vaqueros ajustados y plumífero de lo más calentito.

Isabel Díaz Ayuso. Gtres

Eso sí, nos hemos parado en una de las imágenes, no solamente por el momento capturado de lo más enternecedor con un galgo, sino por las botas que solucionan cualquier estilismo del día a día. Exactamente nos estamos refiriendo al modelo Jardonde plataforma en negro. No cabe duda de que se trata de las botas militares que se convirtieron en uno de los calzados favoritos en el año 2019 porque combinan con todo, palabra de Ayuso. Desde en primavera con vestidos hasta en invierno con looks cómodos y funcionales para no pasar nada de frío en los pies.

Botas militares, de Dr. Martens (230 euros)

Botas militares. Dr. Martens

Ayuso se va de visita turística a Soria con las botas más confiadas y todoterreno de la temporada que ya ha estrenado en anteriores ocasiones. No cabe duda de que el sector de la moda siempre acaba volviendo al pasado, trayendo a la actualidad los básicos de fondo de armario que nunca fallan.