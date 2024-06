Estas son las tendencias de otoño que ya puedes comprar en rebajas, según la mujer que más sabe de Zara del mundo

Aunque todavía queden unos meses para que el otoño se instale en nuestras vidas, es de guapas ser precavidas, así que, ¿qué mejor momento para hacerte con las tendencias de la próxima temporada que en el período de rebajas de verano? ¿Y ya si contamos con los consejos de una de las mujeres que más sabe de Zara del mundo, que más se puede pedir?

Pues lo dicho, Carmeron, la mente maestra detrás de la popular cuenta de Instagram de @carmeron,con casi 300 mil seguidores, es conocida por su habilidad para detectar las mejores piezas y combinarlas de manera que parecen sacadas de un desfile de alta costura, pero con precios accesibles. Y a continuación te contamos cuáles son sus previsiones de cara a la temporada de otoño 2024 para que puedas hacerte con todas en las rebajas de verano 2024.

Accesorios de impacto

Empezamos por los accesorios, como buena fashionista Carmeron siempre destaca la importancia de los accesorios llamativos para transformar un look básico en algo espectacular. Desde bolsos en todas sus versiones hasta pañuelos y sombreros, ah y no nos olvidemos de los lazos para el pelo que tuvieran una fuerza increíble el otoño pasado, Zara pondrá en rebajas una amplia selección que no solo complementan tu outfit, sino que también añaden un toque de personalidad.

Colores tierra y tonos neutros

Este otoño, los colores tierra y los tonos neutros como el beige, el marrón y el verde oliva son imprescindibles. Estas tonalidades no solo son versátiles y fáciles de combinar, sino que también aportan una dosis de calidez y sofisticación a cualquier look. En Zara, podemos encontrar una amplia selección de abrigos, suéteres y pantalones en estos colores que muy pronto estarán de rebajas.

Carmeron sugiere invertir en un abrigo o una chaqueta de lana en tonos tierra, piezas clave que no pasan de moda y elevan cualquier conjunto.

Prendas de punto

Como no podía ser de otra manera, el punto sigue siendo el rey del otoño. Carmeron ha señalado en numerosas ocasiones que las prendas de punto no solo son cómodas y acogedoras, sino que también son extremadamente versátiles. Su consejo: buscar suéteres, oversize y cárdigans largos que pueden usarse tanto para un look casual como para uno más formal. Normalmente, Zara suele sacar una impresionante variedad de suéteres de punto en varios colores y estilos que se adaptan a cualquier gusto, en todos sus períodos de rebajas, así que no te preocupes si los primeros días no ves nada que te llame la atención.

Maxi vestidos de flores

Para aquellas que aman los looks femeninos y bohemios, los maxivestidos de flores son la elección perfecta. Sabemos que Carmeron adora estas piezas para el otoño, ya que pueden ser adaptadas a cualquier estación con los complementos adecuados. Aprovechando que estamos en verano, sabemos que encontrarás más de una opción en los pasillos de Zara con descuentos significativos, lo que te permitirá incorporar esta tendencia optimizando tus ahorros de la mejor manera.

Chaquetas de cuero

Las chaquetas de cuero son una pieza atemporal que cobran relevante importancia en los meses de otoño. La misma Carmeron tiene varias en su armario, ¿así qué a esperas para hacerte tú con una? Aprovecha los descuentos de rebajas e invierte en una buena chaqueta de cuero que puedas usar durante años.

Ya lo sabes, no pierdas la oportunidad de adelantarte a las tendencias y actualizar tu armario con estas recomendaciones.