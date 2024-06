Las prendas que debes guardar en tu cesta para conseguirlas en las rebajas

Como probablemente sabrás, las rebajas de verano 2024en numerosas tiendas españolas están a días de empezar, aunque siempre hay algunas que se adelantan, como ha sido el caso de Cortefiel, Women’s Secret oBimba y Lola, que han dado el pistoletazo de salida a estas ofertas hace ya unos días. Para muchas la temporada de rebajas es la oportunidad perfecta para renovar el armario con prendas que aporten un toque fresco y actual a tu estilo.

Desde vestidos de ensueño hasta básicos versátiles, esta es la ocasión ideal para hacerte con prendas de alta calidad a precios más asequibles, o quizás eres de las que utiliza las rebajas para invertir en piezas originales que no se atreve a comprar a full price, pero que no puede resistirse cuando una etiqueta roja se interpone en su camino.

Seas como seas, a continuación te proponemos una selección de piezas imprescindibles de marcas destacadas como Massimo Dutti, Mango y Zara, que no deberían faltar en tu cesta de la compra antes de que nadie te las quite, no te arrepentirás.

Massimo Dutti - Vestido halter estampado con ramio (129 euros)

Este vestido de Massimo Dutti es una opción ideal para los días calurosos. Su tejido fresco de lyocell, junto con un elegante estampado y cuello halter, lo convierten en una prenda versátil y sofisticada. Además, el color berenjena añade un toque de elegancia que realza la piel bronceada. Es perfecto para tus eventos de verano al aire libre.

Vestido halter estampado Massimo Dutti

Massimo Dutti - Vestido patchwork asimétrico mezcla lino (149 euros)

Un vestido blanco en verano es siempre una buena idea, este está confeccionada en lino y ramio. Presenta un corte midi, escote recto y bajo asimétrico, que aportan un toque de originalidad y frescura. Es ideal para combinar con sandalias planas para un look casual o con tacones para una ocasión más formal.

Vestido patchwork asimétrico lino Massimo Dutti

Mango - Pantalón traje 100% lino (39,95 euros)

Un pantalón de traje como este de Mango es una prenda esencial para tus looks de oficina este verano. Confeccionado en lino, ofrece un diseño recto y un tiro alto que estiliza la figura. Es perfecto para crear un total look con el chaleco de lino a juego o para combinar con una blusa ligera para un estilo más relajado y versátil.

Pantalón traje 100% lino Mango

Mango - Chaleco traje lino (35,95 euros)

Este chaleco de lino es la pareja perfecta para el pantalón de traje a juego. Su diseño sin mangas y con cuello en pico es ideal para el verano, aportando frescura y sofisticación a cualquier outfit. Puedes llevarlo solo o sobre una camisa para un look más formal y elegante.

Chaleco traje lino Mango

Zara - Zapato destalonado estampado animal lazo (35,95 euros)

Los zapatos destalonados de Zara con estampado animal son un must-have para todas las amantes del leopardo, y es que como ves el animal print no es solo cosa de invierno, estos zapatos darán un toque chic a cualquier look veraniego. Con un cómodo tacón medio y un llamativo detalle de lazo, son perfectos para combinar con vestidos largos o pantalones de lino, aportando un toque de estilo y personalidad.

Zapato destalonado animal lazo Zara

Zara - Blazer abierta manga remangada con lino (39,95 euros)

¿Como no aprovechar las rebajas para añadir una blazer de a tu colección? Esta de Zara es perfecta para las noches frescas de verano, si veraneas en el norte, sabes a lo que me refiero. Confeccionada en lino y de color beige, su diseño abierto y mangas remangadas la hacen perfecta para combinar con cualquier look, desde jeans hasta minifaldas.

Blazer abierta con manga remangada lino Zara

Todas y cada una de estas prendas no solo necesitan estar en tu cesta de la compra, porque están en tendencia, sino que también ofrecen versatilidad y funcionalidad para numerosas ocasiones. Por ello las rebajas de verano 2024 son el momento ideal para hacerte con ellas y renovar tu armario a precios más accesibles.